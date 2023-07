Brasil: Palacio de Alvorada, residencia de presidentes, cumple 65 años





01/07/2023 - 11:33:59

Agencia Brasil.- Desde el amanecer hasta la puesta del sol, la luz resplandece. Un panel dorado, creado por el artista plástico Athos Bulcão (1918 - 2008), se encuentra en el salón de entrada del Palacio de Alvorada, el primer edificio público de la capital brasileña. En el panel, sueños inscritos con letras en relieve. "Desde este Planalto Central, de esta soledad que pronto se transformará en el cerebro de las altas decisiones nacionales, lanzo una vez más mis ojos hacia el mañana de mi país y vislumbro este amanecer con una fe inquebrantable y una confianza ilimitada en su gran destino". Estas palabras son del entonces presidente Juscelino Kubitschek, quien soñó con la construcción de Brasilia y trasladó la capital del país desde la costa de Río de Janeiro hacia la región central del país. Este lugar, que viene siendo el hogar de presidentes brasileños y sus familias desde hace exactamente 65 años, es considerado por expertos un "palacio diferente", singular y plural al mismo tiempo. Fruto del genio del arquitecto Oscar Niemeyer y completado dos años antes de la inauguración de la capital, Alvorada es reconocido por investigadores por sus características culturales de la brasilidad. La construcción comenzó en 1957. "En mi opinión, Niemeyer fue magistral allí. Es el edificio más importante que creó. Tiene innovación y todo lo que no se encontraba en la arquitectura brasileña hasta entonces", afirma el director-curador de los Palacios Presidenciales de Brasil, Rogério Carvalho, quien recuerda que el escritor francés André Malraux (1901-1976) afirmó que las columnas del palacio formaban el elemento arquitectónico más importante desde las columnas griegas. Carvalho entiende que se trata de una construcción que sorprende, tanto a quienes la ven desde afuera como a quienes visitan su interior. "El arquitecto inglés Norman Foster (88 años), por ejemplo, considerado uno de los principales profesionales del mundo en el área, quedó muy impresionado con la calidad de la arquitectura y el nivel de acabado". El director contextualiza que fue el coraje de Juscelino lo que hizo posible la construcción. "Es una obra que sigue sorprendiendo hasta el día de hoy, es un excelente representante de la arquitectura moderna. Es la síntesis de la casa brasileña". Reapertura Sorprende incluso a aquellos que viven en el lugar. "Cada día que llego aquí es siempre impactante. Vivir aquí es impresionante. Es vivir en un edificio histórico como este, donde han vivido tantos presidentes y donde se han tomado tantas decisiones históricas", destacó la primera dama brasileña, la socióloga Rosângela Lula da Silva, conocida como Janja. Ella ha recibido al equipo de reporteros de la Empresa Brasil de Comunicação (EBC) en el Palacio de Alvorada esta semana y reafirmó su deseo, junto con el presidente Lula, de que el edificio vuelva a recibir visitantes, lo cual fue suspendido en el gobierno anterior. Janja dijo que espera que el Alvorada vuelva a abrir al público este año o a más tardar a principios de 2024. También mencionó que le gustaría realizar la reapertura con una exposición de artistas contemporáneos, especialmente mujeres. "Me gusta mucho Djanira (1914 - 1979) y Tarsila do Amaral (1886 - 1973). Mi sueño es reabrir el Alvorada cuando logremos traer de vuelta a Brasil el principal cuadro de Tarsila do Amaral, que es el Abaporu", dijo. El cuadro se encuentra en un museo en Argentina. Según Rogério Carvalho, la ocupación de los espacios con arte brasileño generaría interés no solo para el público visitante, sino que también daría visibilidad a las obras nacionales en eventos destacados con otros jefes de Estado y representantes extranjeros en el Palacio de Alvorada. "Nuestra intención es mostrar lo mejor de Brasil. Hay un flujo importante de personas que pasan por allí, incluidos representantes de otros países, lo que permitiría que más personas vean esta obra de arte". Plural Quienes ya conocen o visiten el Palacio de Alvorada tienen la oportunidad, según los arquitectos entrevistados, de acceder a una obra plural y muy diferente, que sigue siendo actual incluso después de 65 años de historia. Según la profesora Maria Fernanda Derntl, de la Universidad de Brasilia (UnB), el Palacio de Alvorada propone un concepto muy distinto al tradicional. "No es un palacio recargado o de monumentalidad pesada, como podríamos pensar en un palacio barroco o renacentista". Para ella, esta "monumentalidad" proviene de la ligereza de la arquitectura, una expresión plástica del hormigón armado, con proporciones y continuidad entre los espacios interiores y exteriores. "También me parece interesante cómo las columnas del Palacio de Alvorada son uno de los elementos más expresivos, que se reproducen y se apropian popularmente en otras formas de arquitectura, en anuncios publicitarios y en imágenes de todo tipo". Para ella, la columna del Palacio de Alvorada se ha convertido en el símbolo de Brasilia. El profesor Frederico Flósculo, también de la UnB, recuerda que el Palacio de Alvorada fue diseñado y construido antes de que se conociera el resultado final del concurso de urbanismo para la nueva capital. "Juscelino realmente quería que esto se adelantara. Quería una imagen de lo que sería la nueva capital. Este proyecto, al haber sido el número uno de Brasilia, fue un poco complicado porque Oscar Niemeyer sabía de la importancia de comenzar bien, con un palacio que fuera memorable". El arquitecto Guilherme Essvein de Almeida, quien realizó investigaciones sobre el Palacio de Alvorada en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), afirma que, para él, las columnas, que tienen forma de hojas, tallos o incluso bailarinas, habrían sido inspiradas en las velas náuticas. La construcción también habría influido en los palacios gubernamentales de la ciudad de Chandigarh, en India. "Las columnas del Palacio de Alvorada se han replicado en otros países. El Palacio de Alvorada nunca envejecerá realmente. Es un patrimonio de la humanidad y una unanimidad entre los arquitectos."