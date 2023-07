Denuncia de Copa contra Torrico pasa del ámbito penal público a un proceso privado





01/07/2023 - 07:24:17

Erbol.- A través de un recurso legal por “conversión de acción”, la denuncia por violencia política de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, contra el viceministro Gustavo Torrico, pasó del ámbito penal público a un proceso de orden privado, vale decir, que ya no requiere de la intervención del Ministerio público y se irá directamente ante un juez, quien determinara si existió delito o no. La información fue proporcionada por el abogado de la alcaldesa, Frank Campero, quién indicó que tomaron esta medida para tener una mejor “pulcritud” en la investigación. “Este proceso penal ya está ingresando a una fase de la conversión de acción correspondiente, en el cual, simplemente ya el proceso se lo va a tener que llevar en un juzgado de Sentencia para que entraría a un juicio oral”, manifestó Campero. El abogado explicó que el proceso de orden privado consiste un juicio que se enmarca en las mismas directrices y reglas de un juicio común y corriente, donde se presenta la acusación particular de la parte acusadora y el descargo del denunciado. También, se presenta pruebas de descargo, declaraciones testificales, documentales, periciales y los alegatos. La denuncia fue presentada después de que, en un evento del MAS, Torrico calificó a Copa como “loca”. El Viceministro pidió disculpas de manera pública, pero la Alcaldesa anunció que seguiría con el proceso judicial para sentar un precedente.