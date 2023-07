Padre y hermana de Luis Fernando Camacho se abstuvieron de declarar por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas





01/07/2023 - 07:00:50

El Deber.- José Luis Camacho Parada, padre del gobernador de Santa Cruz, y su hija, se acogieron a su derecho constitucional de abstenerse de declarar, luego que fueron acusados por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas durante el paro de 21 días en los conflictos sociales de 2019. El papá de Luis Fernando Camacho afirmó que decidió abstenerse de declarar porque no debe prestarse a un caso político que tiene como fin una persecución contra su familia y su hijo. Tanto Camacho Parada como su hija acudieron en horas de la tarde de este viernes hasta las instalaciones del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (DELCC) ante la convocatoria del Ministerio Público. “Esta acción fiscal inconcebible con la que se pretende abrir sospechas para afectar a la imagen y dignidad de nuestra familia, promueve en mí una justificada desconfianza, y por esta razón, si bien estoy dispuesto a respetar la justicia y el procedimiento, no puedo consentir que mediante un velado propósito se pueda aprovechar alguna expresión de mis afirmaciones para sacarlas de contexto”, afirma el papá del gobernador en un documento escrito al que accedió EL DEBER. En entrevista con esta casa periodística, el abogado Martín Camacho afirmó que el caso iniciado por la Fiscalía de La Paz no tiene una lógica penal, además anunció que en los próximos días presentará los descargos correspondientes en cuanto a los impuestos de las empresas que maneja su defendido. Afirmó que bajo este caso, el Gobierno busca mellar la dignidad de un hombre que estuvo a la cabeza de grandes instituciones cruceñas empresariales, como a nivel nacional. “Este país le debe mucho al doctor José Luis Parada, un hombre que empezó sus empresas desde cero, ahora están cometiendo un acto reprochable, ruin, de parte de este gobierno dictatorial”, acusó el jurista.