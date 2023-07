Manfred se alegra de que Del Castillo siga y cree que el Gobierno se fortalece





30/06/2023 - 18:54:22

Opinión.- Manfred apoya la continuidad del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dentro del gabinete. El Burgomaestre cochabambino celebró la decisión que tomó el presidente Luis Arce, de ratificar a la autoridad en su cargo. Dijo que está 100% de acuerdo con la determinación y estimó que Del Castillo probablemente no conocía sobre la legalidad de los vehículos robados de Chile por los que resultó acusado. "Me parece muy bien que lo hayan ratificado porque el hecho de censurarlo por un tema de vehículos, que él seguramente no ha visto la parte administrativa, no creo que el Ministro haya estado en que si el vehículo era o no era legal. Hay una parte administrativa", comenzó manifestando el Alcalde. Se alegró de que Arce haya resuelto volver a posesionar a Del Castillo. "Ha sido más una censura política y me alegra, realmente, que el Gobierno haya sentado presencia y lo haya vuelto a ratificar. Estoy 100% de acuerdo. Lo fortalece al Gobierno de Arce. Si lo hubiera sacado, hubiera sido el principio del fin, porque mañana hubiera sido otro ministro, otro y otro. Lo que quiere Evo Morales es desestabilizar al Gobierno".