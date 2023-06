Aprehenden a una pareja que trasladaba Bs 1,6 millones y $us 200.000 por Desaguadero





30/06/2023 - 16:33:26

El comandante departamental de la Policía La Paz, coronel Edgar Cortez, informó este viernes que dos personas fueron aprehendidas por el traslado ilegal de Bs 1,6 millones y $us 200.000 hacia el Desaguadero, región fronteriza con Perú. “En la madruga se encuentra a una pareja, entre ellos un extranjero de nacionalidad peruana, que portaba entre sus pertenencias dólares americanos, 200.000 dólares y más de 1.600.000 bolivianos”, informó el jefe policial en contacto con Bolivia Tv. La pareja fue identificada a las 22h30 del pasado miércoles en el puente internacional Perú – Bolivia y tras mostrar una actitud sospechosa, fue requisados e interrogada por efectivos de la Policía fronteriza. Ambas personas no justificaron el monto de dinero que tenían en su posesión, por ello, fueron trasladados hasta dependencias policiales de la División Corrupción Pública, en la que se activó una investigación y fueron puestos a conocimiento de la Fiscalía por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.