Protestas en Francia: Queman unos 500 edificios y más de 550 coches en una noche





30/06/2023 - 15:02:46

En Francia se registraron escenas violentas en la tercera noche de protestas por la muerte de un adolescente de 17 años a manos de un policía. Durante la noche del jueves al viernes, cerca de 500 edificios públicos y privados fueron incendiados por los manifestantes, reporta RTL citando informes de las autoridades. Se precisa que al final de la mañana de esta jornada, 119 edificios públicos fueron atacados, incluidos 34 ayuntamientos, 28 escuelas y otros 57 inmuebles. Los alborotadores también atacaron 79 establecimientos de la Policía, comisarías y gendarmerías. Además, se informa de un gran número de saqueos de supermercados y tiendas, pero no se disponen de las cifras totales. Según el medio, un total de 9.900 bomberos se han desplegado en las últimas 24 horas para combatir las violentas llamas. Durante la última noche se contabilizaron más de 3.800 incendios en la vía pública y otros 1.900 contra vehículos. Entre ellos, 565 automóviles, 21 autobuses, 36 camiones y cinco máquinas de construcción. 🇨🇵Riots are beginning to spread throughout France, following today�s police shooting of a 17yr old in the Nanterre area of France. pic.twitter.com/Y8j6oomuSD — dana (@dana916) June 27, 2023 El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, comunicó que a lo largo de esta tercera noche de revueltas la Policía detuvo a 667 personas que participaron en ellas. Anteriormente, Darmanin anunció la movilización de 40.000 agentes para hacer frente a los choques, que comenzaron el martes, pocas horas después de la muerte del adolescente a manos de un agente de policía luego de que el joven se negara a obedecer sus órdenes, en el municipio de Nanterre, en las afueras de París. Según la versión policial, dos policías se acercaron al "vehículo que había cometido varias infracciones" para controlarlo, pero no se detuvo, por lo que uno de ellos hizo uso de su arma de fuego. Al mismo tiempo, un video del incidente publicado en las redes sociales muestra una escena diferente. El policía sospechoso fue detenido y está siendo investigado por homicidio voluntario por parte de un funcionario público. ⚡ Nueva jornada de fuertes disturbios en Francia por la muerte de un menor a manos de un polic�a pic.twitter.com/KK09xjLuHk — Sepa M�s (@Sepa_mass) June 29, 2023