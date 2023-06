Suspenden e inician acciones a 5 jueces por haber dejado en libertad al hombre que violó y mató a un niño en San Carlos







30/06/2023 - 13:36:02



El Deber.- En respuesta a las prolongadas medidas de presión iniciadas por los pobladores de Santa Fe, en el municipio de San Carlos, las autoridades del Consejo de la Magistratura tomaron cartas en el asunto este viernes. En una conferencia de prensa, anunciaron que se decidió suspender e iniciar acciones disciplinarias contra los cinco jueces que dejaron en libertad al infanticida confeso Ruddy Yáñez Villavicencio, quien ahora cuenta con tres sentencias.

“El Consejo de la Magistratura ha determinado iniciar la acción disciplinaria contra todos los jueces implicados en estos procesos el día de hoy (viernes) (…) Se ha solicitado también como medida cautelar la suspensión de estas autoridades jurisdiccionales en tanto se proceda a la investigación a efecto de evitar la contaminación de la misma”, afirmó Mirtha Meneses Gómez, presidenta de esta institución.

Detalló que son dos los procesos disciplinarios iniciados contra los jueces responsables de la liberación de Ruddy Yáñez. La primera denuncia es contra los jueces Ricardo Huaylla y María Luisa Saavedra, mientras que la segunda denuncia también es contra Saavedra y los jueces técnicos del Tribunal de Sentencia de Bella Vista: Saul Varga, José Mansilla y Ana María Valverde, así como al personal de apoyo jurisdiccional de dichos juzgados.

Ruddy Yáñez Villavicencio enfrentaba dos procesos penales. El primero se inició el 24 de diciembre de 2017 y resultó en su detención preventiva, pero posteriormente se le otorgaron medidas cautelares, hasta que finalmente fue declarado prófugo el 8 de noviembre de 2021. El segundo proceso se abrió el 16 de julio de 2021 por abuso sexual en el municipio de Yapacaní, y también se dictó su detención preventiva. Sin embargo, meses después fue liberado con medidas sustitutivas.

Fue debido a esta liberación por parte de la justicia que Yáñez pudo estar en libertad y, el pasado viernes 16 de junio, secuestró, violó y asesinó a un niño de 9 años en un terreno baldío de Santa Fe, en el municipio de San Carlos.

Actualmente, Ruddy Yáñez cumplirá una condena de 30 años en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro por haber quitado la vida a este menor. Además, ya ha sido sentenciado a 13 y 15 años de prisión por los dos casos anteriores.

Con la suspensión de los cinco jueces, el magistrado Marvin Molina afirmó que se atendió la demanda de los pobladores, quienes desde hace tres días bloquean la nueva carretera a Cochabamba. En este sentido, los instó a levantar la medida de presión.

No obstante, Cinthia Castellón, dirigente vecinal de Santa Fe, aseguró que el bloqueo continuará de manera indefinida, ya que, lo que piden es la destitución y no solo la suspensión de estas autoridades judiciales. Además, aún hay otros puntos del pliego petitorio que no han sido atendidos.