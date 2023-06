Loza tras restitución de Del Castillo: Nos han declarado la guerra, bienvenidos a la batalla





30/06/2023 - 12:53:56

Erbol.- Desde Chimoré, el senador del MAS, Leonardo Loza, consideró que el ministro Eduardo Del Castillo ha declarado la guerra al Trópico de Cochabamba, ante lo cual aceptó el reto y lanzó el desafío de verse en las calles: “bienvenidos a la batalla”. Loza consideró que el discurso de Del Castillo, al ser restituido como ministro, fue “igualito” al de Arturo Murillo y que, cambiando sólo palabras, atacó al Trópico de Cochabamba y a Evo Morales. Aseveró que el “ministro censurado” abiertamente ha declarado la guerra el Trópico, ante lo cual aseguró que no tiene miedo. “Quiero hacer un desafío desde el central Tacuaral, de la federación Chimoré, de la cual soy afiliado: compañeros no tenemos ningún miedo a las amenazas del ministro censurado que ayer abiertamente nos ha declarado la guerra, los masistas, a la gente del proceso de cambio, principalmente al Trópico de Cochabamba, a los dirigentes y a Evo Morales. Compañeros aceptado el reto, que vengan compañeros. Si hemos sido capaces de tumbar de vencer a la derecha al Golpe de Estado, que lo tengan por seguro a estos traidores también vamos a tumbarlos y también vamos a vencerlos”, dijo Loza. Consideró que Del Castillo anunció que se vendrá con todo sobre el Trópico de Cochabamba. “Ayer nos ha lanzado una amenaza directa. Sólo pedimos: bienvenidos a la batalla, bienvenidos a la pelea. Sólo pedimos, compañeros, que no seamos cobardes de sembrar (pruebas), de perseguiremos de chantajearmos”, afirmó. El senador pidió que esta lucha se desarrolle “en la calle”, “hombre a hombre”, sin sembrar pruebas, sin usar a la Policía y sin “mariconadas”. Pidió que sea como en el Tinku “a puño limpio”. “Nos han declarado la guerra y vamos a ir, compañeros, no tenemos ningún miedo”, recalcó Loza. También el senador criticó al presidente Luis Arce por la restitución de Eduardo Del Castillo en una decisión que considera inconstitucional. Señaló que el mandatario se “inventó” el decreto para posesionar al Ministro de Gobierno y actuó peor que Jeanine Añez. Mandó al presidente Arce a que lea mil veces el artículo 158 de la Constitución, el cual señala que la censura implica la destitución del Ministro.