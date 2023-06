Denuncian secuestro del padre de diputada que interpeló a Del Castillo





30/06/2023 - 08:12:24

Correo del Sur.- La alianza opositora Creemos emitió este jueves un pronunciamiento en el que denuncia “amedrentamiento y persecución política y policial” contra la diputada de Santa Cruz María René Álvarez. Según el documento divulgado por la fuerza política liderada por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el padre de Álvarez fue “secuestrado de manera violenta” y su madre “encañonada” en inmediaciones del mercado San Ignacio por parte de “supuestos policías que no se identificaron y actuaron de manera cobarde”. “Todas estas acciones reprochables se presentan después que la legisladora chiquitana interpeló al exministro Eduardo del Castillo”, agrega el pronunciamiento. La bancada opositora señaló que repudia estos “actos propios de las dictaduras militares” y exigió garantías al gobierno de Luis Arce. La diputada Álvarez denunció en sus redes sociales que fue un “acto violento y planificado” y que se dio “luego de haber encarado y logrado la interpelación y censura del ahora exministro de Gobierno, por lo cual no descarto que exista móvil político ante este acto de violencia y terrorismo de Estado”. En una conferencia de prensa en La Paz, la legisladora indicó que los supuestos policías que interceptaron a sus padres señalaron que se trataba de un operativo por un auto robado. Agregó que su padre pidió ir a un predio policial, pero lo subieron a la fuerza a un vehículo del que tuvo que saltar para salvarse. La Policía todavía no brindó un informe sobre el caso.

Me secuestraron El Deber.- El padre de la diputada, Gabriel René Álvarez Rojas, relató los momentos de tensión que vivió esta tarde, cuando siete supuestos policías fuertemente armados lo interceptaron en el mercado de San Ignacio de Velasco, a donde se dirigió junto a su esposa a bordo de su vagoneta marca Nissan, modelo Xtrail. “Me secuestraron los policías, supuestamente para ver mi vagoneta que era robada en Chile, pero está certificada por Diprove y yo les mostré los papeles, pero me los quitaron por la fuerza y la encañonaron a mi esposa”, relató a la Radio Tv Familiar Online. Álvarez Rojas dijo que los presuntos efectivos lo subieron por la fuerza a su vehículo, pero no lo dejaron conducir, pues lo sentaron en el asiento de pasajero. Luego le dijeron que lo llevarían a la comisaría de San Ignacio, pero cuando llegaron solo dieron una vuelta por las calles y no se detuvieron. Ante esta situación, el padre de la diputada relata que tuvo que lanzarse del vehículo en movimiento, pues temió por su integridad física y los presuntos policías no regresaron a detenerlo, pues siguieron con rumbo a la capital cruceña.