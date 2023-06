Ministro Lima defiende posesión de Del Castillo: El Legislativo no aprueba ley sobre la censura





30/06/2023 - 07:50:36

La posesión de Eduardo del Castillo como Ministro de Gobierno está amparada en la normativa legal vigente y “no hay manera de comparar” con lo ocurrido en el gobierno de facto de Jeanine Áñez, aseguró el ministro de Justicia, Iván Lima. También reveló que la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta el momento no aprobó el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para regular la censura, luego que el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad de la ley 1350 sobre la censura a ministros de Estado. La Constitución Política del Estado establece el efecto de la censura y también la atribución del Presidente de designar a sus ministros. Ambos preceptos fueron cumplidos, “no hay una norma jurídica que impida nombrar a Eduardo del Castillo Ministro de Gobierno”, insistió en Bolivia Tv. Lima aclaró que no hay punto de comparación con lo ocurrido en el gobierno de Áñez, porque en ese entonces estaba plenamente vigente el conjunto de la ley 1350 que, justamente, establecía la prohibición de designar nuevamente ministros a los que fueran censurados, como ocurrió con el exministro Arturo Murillo. Teniendo en cuenta el fallo del TCP y su exhortación al Legislativo para legislar sobre esta temática, el gobierno elaboró y envió al Legislativo en abril un proyecto de ley para regular la censura y su efecto, pero hasta el momento no fue tratada. “Le dieron esa tarea en abril, esta asamblea que ha tenido, lamentablemente, pocas leyes en este año, esta asamblea que recibe un presupuesto de más de 260 millones de bolivianos”, cuestionó Lima.