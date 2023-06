Del Castillo: Le guste a quien le guste, el conductor de la revolución es el presidente Luis Arce





30/06/2023 - 07:26:39

Luego de ser posesionado como Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo arremetió contra legisladores “evistas” que apoyaron su censura y los acusó de haber “apuñalado por la espalda a la revolución”, mientras que en alusión a Evo Morales aseguró que es “un hombre totalmente cambiado”. También dejó establecido un mensaje a los críticos dentro del MAS: “Hoy, le guste a quien le guste, el conductor de la revolución es el presidente Luis Arce”. “Debe quedar claro que la revolución es más grande que una persona y sus apetitos electorales, la revolución está por encima de los individuos porque se debe al pueblo. No podemos destruirla para satisfacer los intereses mezquinos y electorales de quienes solo buscan tener el poder y que no respetan las decisiones del pueblo”, afirmó Del Castillo en alusión a Morales. Fue el martes que lo censuraron en el Legislativo, donde “evistas” y opositores festejaron el resultado del acto de interpelación planteada por la oposición. Para Del Castillo, los legisladores “evistas” terminaron formando una megacoalición con la oposición, “repiento los errores del pasado, están abriendo un espacio para que la derecha retorne al poder y acabe con la revolución”. En un discurso en el que citó a Ernesto Che Guevara, Fidel Castro y Juan Domingo Perón, denunció que en la interpelación a la que acudió el martes, la revolución sufrió una “puñalada por la espalda” por parte de asambleístas “quienes, en complicidad con bancadas de derecha, se unieron para atacar la gestión del presidente”. Sin embargo, afirmó que ese hecho permitió que Bolivia se dé cuenta “que muchos quienes dijeron ser compañeros y compañeras de la revolución decidieron traicionarla para apoyar a sus verdugos y olvidar sus raíces, lo que el pueblo boliviano vivió la gestión 2019”. Ahí evocó a Guevara, cuando afirmó que “la revolución es algo que se lleva en el alma y no en la boca para vivir de ella”, porque quienes “dicen ser revolucionarios, querer cambiar el mundo y luchar contra el imperialismo” en la práctica “votan junto a la derecha para destruir un Gobierno popular”. “Nos acusaron de traidores y de armar megacoaliciones con la derecha, como en las épocas neoliberales, pero ignoraron que son ellos quienes lo hacen, quienes buscan desgastar al Gobierno popular y revolucionario del presidente Luis Arce con el único objetivo de provocar una ruptura constitucional”, denunció. Aludiendo a Morales, aseguró que es un “hombre totalmente cambiado” de aquel que ganó las elecciones de diciembre de 2005 con más del 50% de apoyo y que ingresó a Palacio Quemado con una “mochila llena de esperanza”. Al agradecer por su designación, Del Castillo se comprometió a continuar con la gestión y afirmó que el Gobierno nacional vino a transformar y a consolidar el sueño de más de cinco generaciones con la industrialización. “Hoy, le guste a quien le guste el conductor de la revolución es el presidente Luis Arce”, afirmó al enfatizar que el MAS no es de una persona, sino las organizaciones sociales, del pueblo. ABI