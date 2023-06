Arce denuncia trabas a su gestión y critica a los que olvidaron el golpe de 2019





Arropado por el apoyo social y político, Eduardo del Castillo fue posesionado en el cargo de ministro de Gobierno, tras su censura con votos “evistas” en una interpelación legislativa. El presidente Luis Arce aseguró que la posesión respeta la Constitución, atiende el mandato popular y responde a quienes buscan “trabar” la gestión y se les “olvidó” el golpe de 2019. Del Castillo fue posesionado la noche de este jueves como Ministro de Gobierno, luego que fuera destituido del cargo por decreto presidencial 4974, en cumplimiento a los efectos de la censura aprobada el martes en el Legislativo, con votos de legisladores que responden al expresidente Evo Morales y de las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC). Arce, como lo hizo el 9 de noviembre de 2020, tomó posesionó a Del Castillo en un acto en el hall de Casa Grande del Pueblo y en presencia de legisladores de la Bancada del MAS, dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, como campesinos, interculturales e indígenas. Justificó la decisión en el artículo 172 de la Constitución Política del Estado, donde se le faculta la atribución de designar a sus ministros de Estado. “En este momento no existe ninguna normativa que nos impida hacer eso”, aseguró en el acto donde también estuvo el vicepresidente David Choquehuanca. No solo respaldó su decisión en lo legal, sino también en las masivas muestras de respaldo a la gestión de Del Castillo. “Lo único que estamos haciendo como Gobierno nacional, junto con nuestro jilata y ministros, es dar cumplimiento al mandato popular, porque nosotros somos un gobierno del pueblo y para el pueblo, obedecemos a nuestras organizaciones sociales”. “Todos sabemos cuál era y es la intención que se tiene cuando se descalifica a uno de nuestros ministros y en este caso, pero todavía, tratándose de un tema muy alejado a sus verdaderas competencias (robo de vehículos en Chile)”, afirmó y denunció que buscan “trabar y entorpecer la gestión, de que salgamos mal parados”. En alusión a los masistas que apoyaron la censura opositora, Arce aseguró que al parecer olvidaron los hechos de violencia y persecución de 2019, cuando la violencia cívica y de oposición acabó en un golpe de Estado y puso a un gobierno de facto que persiguió a los dirigentes sociales y cometió las masacres de Sacaba y Senkata. “Parece que esa parte de la historia no está en la cabeza ya de algunos de nuestros compañeros, es absolutamente lamentable”, expresó. Arce le ratificó la misión a Del Castillo de continuar con la lucha contra la violencia a la mujer, el narcotráfico y la delincuencia. Más allá de lo político, también se ratificó la decisión de fortalecer las acciones para consolidar la reactivación de la economía y la industrialización como con la firma del reciente acuerdo que garantiza más de $us 2.800 millones en la industrialización del litio. “Tenemos mucho más para trabajar y parece que hay algunos malos bolivianos que no desean que el país progrese, se desarrolle y resolvamos los problemas que están afectando al pueblo”, lamentó. ABI