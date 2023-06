Salma Hayek deja poco a la imaginación posando desnuda en la sauna





29/06/2023 - 18:47:20

People.- Salma Hayek sigue demostrando que no hay excusa para cumplir años y verse mejor que nunca. La escultural actriz, de 56 años, ha compartido unas imágenes en las que deja muy poco a la imaginación, cubierta tan solo con un par de toallas mientras disfruta de una sauna. "Sintiendo el poder curativo de la sauna y expulsando el estrés en esta #WorldWellbeingWeek" escribió la mexicana. La veracruzana aparece recostada en uno de los bancos de madera de la sauna, sin nada de ropa, y cubierta estratégicamente con dos toallas blancas. Una imagen que pone de manifiesto el estupendo estado físico de la protagonista de Frida, con un abdomen plano, diminuta cintura, firme retaguardia y brazos tonificados a la vista. Hayek nos ha regalado en las últimas semanas varias instantáneas en sexis trajes de baño para recibir el verano. Sin miedo a mostrarse sin maquillaje y sin peinar, parece que la sauna es uno de sus secretos para mantener un cutis excelente, pues elimina toxinas de la piel a través del sudor.

Amante de la buena vida, la intérprete suele compartir muchos momentos de su vida glamorosas, como cuando regresa a casa hambrienta después de una premiación, se somete a un facial antes de una gala o baila de alegría al conocer una buena noticia, sin importarle su aspecto o el qué dirán. Y aunque siempre se coloca entre las mejor vestidas de la alfombras más prestigiosa, como la gala del Met o el festival de Cannes, y por el trabajo de su esposo, el magnate Henri Pinault, la vemos en numerosos eventos de moda, siempre mantiene su naturalidad y buen humor. La mamá de Valentina Paloma nos ha dado mucha envidia con esa sauna pero le ha alegrado el día a sus casi 25 millones de seguidores, quienes no dudaron en alabar la imagen. "Mal día para no ser toalla", "Haces que los 50's se vean muy bien", "Perfección, estoy celoso de esa toalla" o "¡Jesús de Veracruz" fueron algunos de los halagos que recibió la actriz, a quien hemos visto recientemente en la pequeña pantalla, tanto en la película Magic Mike's Last Dance como en la serie de Netflix Black Mirror. ¡Qué descanses Salma!