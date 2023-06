Brad Pitt falso estafó a una mujer con más de 100 mil dólares





29/06/2023 - 18:12:25

Quién.- Brad Pitt maneja parámetros económicos a los que no cualquier persona tiene acceso, como la reciente compra de una propiedad en California, por la que el actor pagó poco menos de 40 millones de dólares. Sin embargo, este estatus parece desconocido para una mujer originaria de Granada, España, quien acusa a un falso Brad Pitt de haberla estafado con más de 180 mil dólares. De acuerdo con información de medios españoles, la mujer denunció que un hombre que se hacía pasar por Brad Pitt le hizo promesas de amor y la estafó con esa cantidad de dinero. Antonio Estella Aroza, abogado de la mujer informó que su cliente, quien pidió que su identidad no sea revelada, contactó a un grupo de fans de actor a través de Facebook a principios de este año. Una vez dentro del supuesto club, las interacciones siguieron creciendo, de modo que un día "Brad Pitt" terminó hablando con la víctima. La comunicación con el falso Brad Pitt comenzó a ser más frecuente, hasta el punto que "comenzaron una relación", e incluso el impostor, le prometió participar en una de sus películas, pero eso sí, a cambio de una cantidad de dinero que necesitaba para "empezar el proyecto". El falso Brad Pitt incluso le prometió a la víctima visitar España, por lo que aprovechó para pedirle dinero a través de transferencias bancarias. Con el afán de seguir con su mentira, el falso Brad Pitt le mandaba fotos a la víctima del actor en red carpets, eventos e incluso fabricó montajes con la foto del actor y mensajes personalizados. “Cariño, de verdad te amo y prometo pagarte todo bien. Cariño, todavía te amo y sigo aquí para ti”, dice uno de los mensajes sobre una fotografía del actor de Hollywood. Finalmente, al ver que las promesas del actor no se llevaban a cabo, la víctima presentó una denuncia por estafa, usurpación de identidad, mismas que aún está en trámite.