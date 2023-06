Asociación Nacional de Periodistas: Es un día muy oscuro para el periodismo y la libertad de prensa en Bolivia





29/06/2023 - 17:12:59

Brújula Digital.- La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes calificó este jueves, como un día muy oscuro para el periodismo y la libertad de prensa en Bolivia, el cierre del periódico Página Siete, caracterizado por su línea independiente al Gobierno. “Yo creo que es un día muy oscuro para el periodismo y la libertad de prensa en Bolivia; el anuncio ya oficializado de Página Siete debería ser un motivo de preocupación porque tiene múltiples impactos: primero porque se cierra un espacio en el que se podía ejercer el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, un medio independiente que ha contribuido de manera muy importante en su tarea de informar y también con el periodismo de investigación”, dijo a Brújula Digital. Alanes destacó que un equipo de periodistas destacados ha contribuido en esclarecer muchos hechos de corrupción con sus trabajos de investigación y es por eso que el cierre de este medio de comunicación es una muy mala noticia para el país. “Como Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia nos preocupamos por la suerte de los periodistas y los trabajadores de la prensa que se están quedando sin una fuente de trabajo; hemos manifestado en reiteradas oportunidades nuestra preocupación por este mecanismo de asfixia económica que el Gobierno del MAS desde la gestión de Evo Morales ha desplegado para afectar la libertad de prensa en nuestro país”, expresó la dirigente. La Presidenta de la ANPB dijo que la asfixia económica a los medios de comunicación tuvo el propósito de controlar a los medios de comunicación y de generar una esfera de influencia para controlar la opinión pública, no dar información y afectar el derecho al acceso a la información, que es un derecho de la ciudadanía. “La asfixia económica no afecta solamente los bolsillos de los propietarios de los medios de comunicación, sino que ha generado precarización de las condiciones laborales y de trabajo de las y los periodistas en el país”, señaló. En el último tiempo dijo que como consecuencia de esos mecanismos perversos y una situación que deriva de una crisis global y del impacto de la pandemia, las redacciones han sido afectadas de manera significativa, los medios de comunicación afectados por “Los contratos laborales ya no se rigen en la Ley General del Trabajo, ya no gozan de las prestaciones sociales y de la protección de mediano y largo plazo, que debe regir los contratos laborales, es una situación por demás preocupante; son casi un centenar de periodistas y trabajadores de prensa, redacción, publicidad, impresión, administración que están seriamente afectados”, subrayó. Preocupación y solidaridad La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y las nueve asociaciones departamentales de periodistas expresan su profunda preocupación y alarma ante el anuncio del cierre del periódico Página Siete, originado en el bloqueo publicitario, el hostigamiento público por redes sociales y la presión política judicial que terminaron inviabilizando su sostenibilidad económica. Página Siete, durante sus trece años de circulación fue un medio destacado por su apego a las normas de ética, el buen periodismo, la ecuanimidad y respeto por los derechos ciudadanos, pero sobre todo un gran defensor de la democracia y las libertades. Su eventual desaparición va a dejar un vacío muy grande en la prensa paceña y nacional. “Nos solidarizamos plenamente con las y los periodistas que con esta determinación se ven privados de sus fuentes de trabajo, en una situación de precariedad general por la que atraviesan los trabajadores de los medios. Pedimos a los propietarios y a los responsables del proceso de liquidación que se cumplan de manera urgente y prioritaria con los pagos de sueldos y beneficios que les corresponden”, señala el pronunciamiento. En esa línea expresan su preocupación por la grave situación por la que atraviesan los medios de comunicación en general y los escritos en particular, y advertimos que una situación como la que obligó el cierre de Pagina Siete pueda repetirse con otros, que están sometidos a los mismos problemas y situaciones que las denunciadas. Como ANPB realizaremos un seguimiento a este tema, tanto para la defensa de los derechos de los periodistas como para el análisis de cualquier alternativa que se pueda aplicar para mitigar los efectos de esta decisión