Presidente Arce relieva inversión de $us 2.800 millones para consolidar la industrialización del litio boliviano





29/06/2023 - 13:19:22

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, relievó este jueves la inversión de $us 2.800 millones para consolidar la industrialización del litio boliviano, con la firma de dos convenios con empresas de Rusia y China, que intervendrán en los salares de Uyuni y Pastos Grandes, ambos en el departamento de Potosí. “Hoy también estamos consolidando el proceso industrializador de nuestro país. En enero habíamos hecho una firma de convenio con la empresa CBC por $us 1.400 millones de inversión y hoy también, entre las dos empresas, tenemos un convenio con cada una de ellas para totalizar otros $us 1.400 millones aproximadamente, lo que hace que entre enero y junio de este año Bolivia ya está firmando acuerdos por $us 2.800 millones para la industrialización del litio”, destacó. Los convenios fueron suscritos con la Corporación Citic Guoan, perteneciente a Citic Group de China, y la Empresa Uranium One Group perteneciente a la Corporación Rosatom de Rusia, en un acto público con la presencia del Primer Mandatario. Arce recordó que Bolivia continúa siendo el país que tiene certificada la mayor cantidad de reservas de litio en el planeta, por lo que su industrialización se hace necesaria, ya que el mundo avanza “a pasos agigantados” en la transformación de la tecnología energética. “Este lanzamiento que hacemos hoy tiene una singular importancia, la economía del país no puede pararse y no puede depender solamente de un producto. Estamos construyendo una economía de base ancha (…), no solo depender de los hidrocarburos, con esto estamos dando una señal clara de que el Gobierno boliviano no solamente se preocupa, sino que se ocupa de la economía de los bolivianos”, afirmó el presidente. Resaltó también que sean hasta el momento cuatro las empresas encargadas de industrializar el litio boliviano, tanto extranjeras como la estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) en los diferentes salares con los que cuenta el país. Asimismo, dijo que no se permitirá que temas políticos afecten a la economía de los bolivianos, por ello se continuará trabajando para darle certeza al pueblo con el compromiso asumido en la campaña electoral de 2020. “Aquí está el Gobierno cumpliendo con el país, lo dijimos en la campaña, vamos a industrializar el litio y aquí estamos cumpliendo una vez más. No vamos a permitir que los temas políticos dañen la economía de los bolivianos, vamos a continuar trabajando por darle esa certeza a la economía boliviana y a la población de que aquí hay un gobierno que trabaja por la economía boliviana y aquí están los resultados que presentamos de manera clara a Bolivia y al mundo entero”, remarcó. Adelantó que existe mucho interés por parte de empresas extranjeras para invertir en la industrialización del litio, por lo que se buscará generar una mayor inversión. ABI