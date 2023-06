Gobierno ya fue notificado con la censura de Del Castillo y se espera decisión de Arce en cuestión de horas





29/06/2023 - 13:07:57

Erbol.- El vocero presidencial Jorge Richter informó que el Gobierno ha recibido la tarde del miércoles la notificación de la Asamblea Legislativa con la censura contra el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, por lo cual se aguarda la decisión del presidente Luis Arce en las siguientes horas. Richter, que se pronunció a media mañana, indicó que el presidente “está meditando, reflexionando y analizando todas las alternativas, los escenarios”, para “que no se cause tampoco al país ningún daño con intencionalidades políticas”, “Una vez que tengamos la decisión del presidente la vamos a comunicar”, afirmó. “Cuando tengamos ya la decisión final del presidente vamos a comunicar aquello, para que no hayan especulaciones ni voces disonantes dentro del mismo esquema y estructura de gobierno”, agregó. De acuerdo con la ley 1350 y la sentencia constitucional 020/23, el presidente tiene un plazo de 24 horas para destituir a un ministro censurado. Sin embargo, de acuerdo con el fallo, la autoridad censurada puede tener otra designación.