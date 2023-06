El hijo de Will Smith asegura que su madre introdujo a la familia al uso de drogas psicodélicas





29/06/2023 - 12:14:12

RT.- El rapero y actor Jaden Smith habló recientemente sobre su relación con las drogas psicodélicas y reveló que su madre, Jada Pinkett Smith, fue quien introdujo a la familia al uso de estas sustancias, de acuerdo con el periódico USA Today. "Creo que fue mi madre, en realidad, la primera en dar ese paso en la familia. Durante mucho, mucho tiempo, solo ella [empleaba psicotrópicos]. Luego, con el tiempo, eso fue evolucionando y todo el mundo los descubrió a su manera", contó la celebridad en la conferencia Psychedelic Science, celebrada la semana pasada en Denver (EE.UU.). Durante el evento, dedicado a la ciencia, la cultura y las políticas alrededor de esas drogas, Jaden aseguró que su consumo le había ayudado a mejorar la relación con sus seres queridos y a desarrollar un fuerte sentido de comprensión y compasión hacia sus hermanos. "Los hermanos pueden discutir tanto y pelear tanto, y Dios sabe que mis hermanos y yo lo hemos hecho mucho en el pasado. Pero el nivel de amor y empatía que puedo sentir por ellos dentro de las experiencias [psicodélicas] y fuera ellas ha sido algo profundo y hermoso", dijo. Los psicoactivos les han permitido afrontar las situaciones de otra manera y lidiar más fácilmente con los desacuerdos. Nos ayudan en la medida en que abren la mente para "salir de las viejas formas de pensar que nos han metido en muchas de estas discusiones" y liberar espacio para trabajar en los problemas hasta que "desaparezcan por completo", explicó el artista. Jaden, hijo de la estrella de Hollywood Will Smith, subrayó que estas experiencias no solo alimentaron su empatía hacia las personas, sino también hacia el medio ambiente. Los psicodélicos aumentaron su capacidad para acceder a una "capa más profunda de conexión con la naturaleza", una compresión que lo inspiró a transmitir el poder que tiene el uso de plantas medicinales. Esto, además de llegar a ser profundamente transformador a nivel personal, podría conducir a un cambio global hacia la sostenibilidad y la conciencia ambiental, opina el también ecologista. Además de dar crédito a las sustancias psicodélicas por inspirar sus esfuerzos filantrópicos y cultivar su creatividad, mencionó la importancia de buscar espacios seguros cuando se usan de forma recreativa, haciendo hincapié en que el entorno físico y social durante estas experiencias es muy importante. Esta no es la primera vez que uno de los Smith se sincera sobre el tema. Jaden ha abordado en los últimos años su relación con los hongos y las plantas medicinales. En 2021, Jada develó que la psilocibina (compuesto responsable del efecto psicoactivo de ciertos hongos comestibles) la ayudó a superar una "depresión paralizante". Ese mismo año, Will Smith mencionó brevemente, en una entrevista, que había probado el "sabor a libertad" tras participar en más de una docena de ceremonias de ayahuasca (bebida indígena en la medicina tradicional latinoamericana).