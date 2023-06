Procurador solicita revisión urgente del Concordato con el Vaticano: En términos medievales somete al Estado a una fe





29/06/2023 - 11:50:37

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este jueves que solicitó oficialmente la revisión “urgente” del Concordato con el Vaticano. “He solicitado oficialmente se revise el Concordato con el Vaticano de 1851, que en términos medievales somete al Estado a una fe e incorpora el derecho canónico”, escribió Chávez en sus redes sociales. La jurista Ninoska Durán denunció en sus redes sociales que según el derecho canónico el abuso sexual a niños es considerado como “una infracción moral y no un delito”. Por ello, señaló que los casos de pederastia clerical no deben ser denunciados ante la Justicia, sino que se debe denunciar ante la Iglesia. Tras esa revelación, Chávez advirtió que el Concordato con el Vaticano no debe impedir la “aplicación obligatoria del derecho boliviano y sus tipos penales a todos ¡Esta revisión es urgente!”, insistió la autoridad. Con el Concordato de 1851 la Iglesia obtuvo el reconocimiento como única religión de la nación española, así como el carácter católico de la enseñanza en todos los niveles. Bolivia y la Santa Sede establecieron el primer Concordato el 29 de mayo de 1851 y fue uno de los primeros documentos firmados por el Vaticano en Latinoamérica. Casos de Pederastía en Bolivia El diario español El País reveló el 30 de abril de este año las confesiones del jesuita español Alfonso Pedrajas. El religioso confesó por escrito que tuvo al menos 85 víctimas en Perú, Ecuador y Bolivia, especialmente. Este caso conmocionó a la sociedad y dio paso a que otras víctimas denuncien a más eclesiásticos. Actualmente la Fiscalía investiga 17 casos de pederastia en diferentes departamentos del país, donde se identificó a 35 personas involucradas. Un total de 5 casos son investigados en la Fiscalía Departamental de La Paz, 4 en Santa Cruz, 3 en Cochabamba, 3 en Tarija y 2 en Chuquisaca. De las 35 personas involucradas en estos hechos de pederastia y que pertenecen a la Iglesia Católica dos están con detención preventiva en Tarija.