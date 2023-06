Cabildo alteño muestra su descontento contra Eva Copa y anuncia revocatorio





29/06/2023 - 06:47:04

Página Siete.- Organizaciones sociales de la ciudad de El Alto realizaron ayer una masiva movilización de protesta, que culminó en un cabildo en el que anunciaron que iniciarán los trámites ante el Tribunal Supremo Electoral para dar paso a un referéndum revocatorio contra la alcaldesa Eva Copa. Desde el otro frente, dirigentes de la Asamblea de la Alteñidad rechazaron la intención de alejar a Copa del cargo y acusaron al procurador del Estado, Wilfredo Chávez, de ser uno de los agitadores políticos del ala dura del Movimiento Al Socialismo (MAS). Según ellos, él estaría detrás de estas actuaciones contra la autoridad edil. Por su parte, el funcionario estatal rechazó esas acusaciones. La mañana del miércoles, organizaciones sociales de los 14 distritos, entre juntas vecinales, gremiales, transportistas, padres de familia y otros, confluyeron desde al menos dos marchas hasta la Alcaldía Quemada. Allí se realizó un cabildo para exigir el proceso revocatorio contra Copa. La principal crítica contra la burgomaestre gira en torno a los constantes viajes locales e internacionales que realiza. También se cuestionó el supuesto despilfarro de los recursos públicos en esos viajes y por la ausencia de obras de impacto social para los alteños. El dirigente gremial de Trabajadores por Cuenta Propia, Felipe Quispe, dijo que la respuesta a la convocatoria al cabildo fue masiva, porque tuvo la participación de los 14 distritos de El Alto, unidos en pedir el revocatorio. “Lo que estamos pidiendo es la revocatoria de la señora Eva Copa. Ella se ha dedicado a viajar y ha abandonado a El Alto. Segundo, por su incapacidad no hay obras en El Alto. Por lo tanto, como Central de Trabajadores Gremiales, los transportistas y las juntas escolares han determinado que se va a realizar la revocatoria contra Copa y vamos a empezar el procedimiento y vamos a capacitar a nuestros jóvenes en los diferentes distritos”, dijo el representante. No obstante, el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) El Alto, Marcelo Mayta, quien también es representante de la Asamblea de la Alteñidad, apuntó a funcionarios estatales del MAS, como el procurador Wilfredo Chávez, por buscar desestabilizar la gestión de Copa, por lo que exige que sea destituido de su cargo. “Hemos resuelto dar todo el apoyo categórico y rotundo a nuestro hermano Luis Arce y, por supuesto, a nuestra hermana Eva Copa. En otro punto, hemos solicitado la destitución de Wilfredo Chávez porque la Procuraduría no puede convertirse en un búnker político”, dijo. En respuesta, Quispe aseguró que el movimiento alteño contra Copa no tiene ninguna relación política con el MAS, con Chávez o legisladores opositores a Copa. “Nada que ver Evo Morales, Wilma Alanoca o los concejales de Chui. Esta convocatoria es netamente de las organizaciones sociales netamente cívicas”. Por su parte, el asambleísta departamental Leopoldo Chui, líder de Jallalla, la agrupación política con la que postuló la alcaldesa Copa, dijo que el cabildo alteño fue una respuesta contundente contra la gestión de Copa, que en sus casi dos años y medio de gestión se dedicó a dar la vuelta al mundo con recursos de los alteños. “La señora Eva Copa se ha dedicado a viajar y a despilfarrar los recursos de la ciudad de El Alto. El cabildo es la expresión (contra Eva Copa) que ha bailado, ha viajado y se ha ido a dar la vuelta al mundo”, dijo Chui. A pesar de la asistencia masiva de alteños al cabildo, el dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) emergente, Pablo Daza, aseguró que no se llegó a ningún lineamiento concreto de qué es lo que va a pasar tras el cabildo. Anunció que la Fejuve convocará a otro cabildo alteño para concretar cómo se realizará este proceso. “Esta señora Eva Copa, que ha entrado con la confianza de los alteños, tiene que responder a sus promesas electorales, a las necesidades de los alteños. No la hemos elegido para que haga turismo, para que viaje, para que utilice nuestros recursos en sus viajes, en sus liposucciones u otras situaciones personales”.