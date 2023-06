Harrison Ford se despide de su emblemático personaje Indiana Jones





28/06/2023 - 19:48:26

Indiana Jones es sin duda uno de los personajes más queridos en la historia del cine. El arqueólogo y aventurero protagoniza Indiana Jones y el dial del destino, la quinta película de la saga y su última gran aventura. Harrison Ford ha interpretado al protagonista durante más de treinta años y volverá a ponerse el sombrero y a portar el látigo una vez más para la película final. En conferencia de prensa, Harrison Ford, quien le ha dado vida al mítico personaje desde 1981, compartió que Indy está entrando en una nueva fase en su vida. “Lo estamos viendo tras la ausencia de 15 años. Ha envejecido un poco, lo conocemos en el último día de su retiro académico. Lo encontraremos en un punto en el que está en una baja que no hemos visto antes entonces supongo que su debilidad son los estragos del tiempo”, declaró. El veterano actor señaló que está encantado de regresar a darle vida al arqueólogo más famoso de la pantalla grande tras 15 años, ya que fue en 2008, cuando por última vez le dio vida a Indiana Jones en la cinta Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal dirigida por Steven Spielberg. “Bueno, siempre quise completar la historia, viéndolo hacia el final de su carrera, incluso hacia el final de su vida. Teníamos un guión muy bueno y ese fue el estímulo para continuar”, compartió.

Elenco de la nueva película de Indiana Jones Harrison Ford volverá a interpretar a Indiana Jones como en el resto de películas de la saga, pero no será el único actor de la franquicia que regresará en la quinta entrega. También vuelve John Rhys-Davies, en el papel de Sallah, un amigo de Indiana, también conocido como el "mejor excavador de Egipto". Junto a ellos, el elenco lo completan Phoebe Waller-Bridge, que da vida a la ahijada de Indina Jones, Helena; Mads Mikkelsen, como el malvado ex nazi que ahora trabaja para la NASA; Shaunette Renee Wilson, Boyd Holbrook, y Toby Jones. ¿De qué trata Indiana Jones y el Dial del Destino? Es el año 1969, la Segunda Guerra Mundial debería ser cosa del pasado, pero el mundo sigue dividido en dos frentes: las relaciones entre Estados Unidos y Rusia son cada vez más tensas y el conflicto parece que puede estallar en cualquier momento, pero esa rivalidad también se debe a que entre las potencias se quieren llevar el título de llevar al hombre a la Luna. El arqueólogo Indiana Jones deberá emprender otra aventura contra el tiempo para intentar recuperar un dial legendario que puede cambiar el curso de la historia. Acompañado por su ahijada, Jones pronto se encuentra enfrentándose a Jürgen Voller, un ex nazi que trabaja para la NASA.