Bancada del MAS y sectores sociales denuncian que evistas se aliaron con verdugos y golpistas





28/06/2023 - 19:26:16

Los jefes de bancada del MAS de los nueve departamentos y organizaciones sociales denunciaron un acto de traición al pueblo por parte de legisladores “evistas” en la censura al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, además de una alianza con quienes en 2019 fueron los “verdugos y golpistas”, Creemos y Comunidad Ciudadana (CC). Del Castillo fue censurado en la sesión legislativa del martes, con los votos de la oposición y de los legisladores que responden al expresidente Evo Morales. Este hecho provocó el rechazo de los legisladores del MAS y de los diferentes sectores sociales que forman la base social del gobierno del presidente Luis Arce y del propio MAS. No hubo tibieza en los cuestionamientos a los “evistas”. El diputado del MAS, Juan José Huanca, en representación de los jefes de bancada de los nueves departamentos, les recordó que apoyaron a quienes convocaron a la interpelación a Del Castillo, CC de Carlos Mesa y Creemos del encarcelado Luis Fernando Camacho. “Han olvidado las masacres, se han aliado con Camacho, con nuestros verdugos, con esa gente que nos ha reprimido, que nos ha perseguido, que ha masacrado a nuestros hermanos campesinos, transportistas y gremialistas, eso es lo que han olvidado. Se han aliado con Creemos, con Comunidad Ciudadana”, denunció en conferencia de prensa rodeado de la bancada masista. Camacho estuvo al frente de las violentas protestas cívicas y detrás del motín policial y el repliegue militar de 2019, lo que orilló al expresidente Morales a dimitir y trasladarse hasta México, como exiliado. Mesa fue otro de los actores al alentar vigilias en los entes electorales y denunciar un fraude que fue puesto en cuestión por estudios internacionales. Huanca denunció que existe “un contubernio entre el ala evista” y las fuerzas de derecha que apadrinaron al gobierno de facto de Jeanine Áñez, quien se autoproclamó presidenta rompiendo la sucesión constitucional. Durante el régimen de facto, la intervención policial-militar en protestas sociales segó la vida de más de una treintena de personas en Senkata y Sacaba. Lo ocurrido fue definido como masacre por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para investigar la crisis social de 2019. “Se ha dejado de lado ese pedido clamoroso de memoria, verdad y justicia, eso se ha olvidado ayer (martes cuando se censuró a Del Castillo) y empezar a golpear a nuestro Gobierno, al desestabilizar y obstaculizar al Gobierno democráticamente electo”, advirtió. Fue en la gestión de Del Castillo que se aprehendió a los excívicos Camacho y Marco Pumari, como a Áñez, en cumplimiento de órdenes fiscales. Justamente, la gestión del ministro fue destacada por diferentes sectores sociales, que este miércoles salieron a expresarle su respaldo, como al gobierno de Arce. Dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, de la Confederación de Juntas Vecinales de Bolivia (Conaljuve – Bolivia) y del Bloque Oriente, que aglutina a las organizaciones sociales de Santa Cruz, coincidieron en reprochar el accionar del “evismo”. La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro rechazó la censura a Del Castillo y los “intentos de desestabilización del Gobierno nacional”, ahora con la participación de legisladores “evistas”. Similar postura asumió la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia. “Lo que ellos quieren es desestabilizar al Gobierno nacional, por lo que el Pacto de Unidad responderá”, advirtió el dirigente intercultural Vidal Gómez. El Pacto de Unidad, parte de la base social del Gobierno, está integrado por organizaciones nacionales de campesinos, indígenas, interculturales, originarios y de mujeres Bartolina Sisa. También es parte de la base social la Central Obrera Boliviana (COB), con sus diferentes representaciones sindicales. En un comunicado, la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Santa Cruz “Bartolina Sisa” lamentó que la denominada “ala evista” haya pactado con la derecha para desestabilizar el Gobierno. Mientras que la Organización “Juana Azurduy de Padilla” del departamento de Santa Cruz ratificó su respalda al ministro de Gobierno y aseguró que “defenderá al instrumento político”. Además de repudiar la alianza entre asambleístas opositores y los “evistas” del MAS para desestabilizar al Gobierno, la Confederación Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) ratificó su respaldo al ministro y al presidente Arce. Desde Tarija, la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa ponderó el trabajo del ministro de Gobierno en la lucha contra el narcotráfico y la aprehensión de quienes ejecutaron el golpe de Estado en 2019. Al igual, el Comité Político Vecinal del MAS de Trinidad, Beni, señaló, en un comunicado, que Del Castillo fue el ministro que más resultados logró y que su lucha “contra todo lo que perjudica el bien común” molestó a la oposición que ahora busca “desgastar al Gobierno y gestar un nuevo golpe de Estado” como en 2019. Mientras que la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz “Bartolina Sisa” exhortó al ministro Del Castillo a “no declinar” en su lucha contra los intereses neoliberales “de los mal llamados leales conservadores y de los pseudo opositores amarillistas”. “Ratificamos nuestra confianza en todas y todos los ministros y les pedimos a no caer en trampas imperialistas que estas siendo disfrazadas por una supuesta lucha contra la corrupción”, se lee en el pronunciamiento. El Consejo de Ayllus Originarios de Potosí (COAP) también respaldó a Del Castillo por “su excelente gestión” y sugirieron al presidente ratificarlo como ministro de Gobierno. Mientras las Organizaciones Unidas de Santa Cruz destacaron la gestión del ministro por “buscar justicia para las y los bolivianos”. Evo y sus ministros En la conferencia, Huanca recordó cómo entre 2006 y 2007 el entonces presidente Morales ratificó a cuatro de sus ministros que fueron censurados en el Senado, donde, por entonces, el MAS no tenía mayoría. En ese entonces fueron censurados David Choquehuanca (Relaciones Exteriores), Juan Ramón Quintana (Presidencia), Alfredo Rada (Gobierno) y Andrés Soliz Rada (Hidrocarburos). Pero, además, el legislador recordó que en abril el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucionales los artículos de la ley 1350 que prohibían una nueva designación, por parte del presidente, de un ministro censurado en el Legislativo. El fallo permite al Presidente mantener en el cargo al ministro censurado. La Sentencia 0020/23 es el resultado a la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el diputado suplente Rolando Enríquez Cuéllar contra los artículos 3.II y III y 4 de la Ley 1350 que Regula los Efectos de la Censura Determinada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. A la par, también criticó al gabinete de Morales de 2019 por no advertir el golpe de Estado. “¿Ese fue un gabinete bueno?”, preguntó. ABI