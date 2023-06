Transporte pesado gestiona uso de armas para defenderse de atracos en las carreteras





28/06/2023 - 19:05:49

Correo del Sur.- La Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia dio a conocer este miércoles su preocupación por los atracos que sufren en las carreteras, principalmente en el Trópico de Cochabamba. Ante esta situación, un dirigente planteó que se les autorice el uso de armas para poder defenderse. “¿Quién quiere morirse? Cada conductor, chofer, tiene familia, tiene que mantener a su hijo, tiene que llegar sano a su casa; no va a llegar en cajón (…). Ya debemos tener como unos 25 atracos en lo que va del año”, protestó el dirigente del sector Juan Yujra en declaraciones a ANF. En ese sentido, planteó que se les autorice el uso de arma para defenderse de los atracadores de camiones en las carreteras, que operan sobre todo en el Trópico de Cochabamba en horas de noche. “Es la única solución”, remarcó Yujra al anunciar que presentarán una propuesta a las autoridades del área para que les autoricen la portación. En caso de ser rechazados, se verán obligados a usarlo a escondidas. “(El conductor) de Cochabamba hacia Santa Cruz, ve que ya está llegando la tarde, tiene que estacionarse en algún pueblito a las cinco o seis de la tarde y dormirse ahí porque, caso contrario, vamos a ser atracados. Ya no hay ese avance de poder llegar a su destino a las 8, 9 o 10 de la noche. Entonces, hay una inseguridad”, dijo Yujra. El Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia, Lucio Gómez, por su parte, dijo que los antisociales asaltan a mano armada y recordó que el último atraco fue en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, pero hubo otras en la vía Charaña y Huacanqui. “Ya no hay seguridad para estar transitando. Nosotros hemos pedido las garantías necesarias. He recibido (la solicitud) de los compañeros para permitirles hacer defensa personal (con el uso de armas), así ellos (asaltantes) están armados”, indicó Gómez. Los transportistas también piden que la Policía Caminera haga su trabajo porque las denuncias “caen en saco roto” y generalmente nunca se sabe si recuperaron las cargas robadas. Desde el Sindicato de Transporte Pesado “16 de Noviembre”, los dirigentes Walter Huchani y Edgar Tola, afirmaron que estos atracos se dan en especial en la ruta desde Yapacaní a Villa Tunari, Cochabamba, donde los delincuentes que actúan con armas de fuego aprovechan la reducción de velocidad donde hay rompemuelles para poder interceptar a los camiones y cometer el delito. En un contacto con Gigavisión, los choferes pidieron al Ministerio de Gobierno actuar contra la banda de delincuentes que ponen en zozobra a los transportistas, caso contrario, ellos tomaran otras medidas. “Estamos sufriendo robos en lo que es la carretera Cochabamba-Santa Cruz, en los sitios de Chimoré, Bulo Bulo, Entre Ríos hasta llegar a Yapacaní, donde varios de mis compañeros han sufrido atracos”, denunció Huachi. Dijo que en algunos casos registraron pérdidas de 10 mil dólares en mercancía robada. Asimismo, solicitó que quiten los rompemuelles, pues es en esos sectores cuando los delincuentes aprovechan para subir a los camiones, cortar la carpa y sustraer productos. También les sueles lanzar con huevos al parabrisas, de modo que no sigan avanzando y procedan con el asalto. Según el dirigente Tola, estos antisociales no operan solos, “son clanes de 20 personas, son grupos”.