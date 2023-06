Enfermera y taxista inocentes en caso bebé Alex son sobreseídos y esperan disculpas de Eduardo Del Castillo





28/06/2023 - 19:04:26

Erbol.- La joven estudiante de enfermería Dana y el taxista Reynaldo fueron sobreseídos por la Fiscalía dentro del proceso por el rapto del bebé Alex, es decir que el Ministerio Público no encontró ningún elemento que los implique en el proceso, por lo que son considerados inocentes. La información fue proporcionada este miércoles por el abogado, Manolo Rojas, defensa de ambas personas, quien señaló que mínimamente el Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, debe realizar una disculpa pública antes de dejar el cargo, ya que fue censurado por la Asamblea Legislativa. “Hoy estamos esperando con ansias que el Ministro de Gobierno antes de salir de su cargo pueda así, como los ha presentado como los grandes delincuentes que supuestamente eran, hoy se retracte públicamente, caso contrario nosotros vamos a iniciar las acciones penales contra el Ministro de Gobierno”, advirtió el jurista. Por su parte, el taxista Reynaldo mostró su felicidad por la resolución, pero lamentó que la justicia actué de una forma irregular. Lamentó que, producto del proceso, estuvo cuatro meses detenido y está a punto de perder su movilidad porque sacó con financiamiento del banco. “El Ministro de Gobierno me ha sindicado como fuera delincuente. Yo no soy delincuente”, cuestionó el taxista. Reynaldo lamentó que su imagen, su honorabilidad se encuentra por los suelos, “mire, hasta el punto de que voy a perder mi auto, el Banco Nacional me está quitando el auto, imagínese que daño me ha hecho este señor Ministro, la fiscal, el investigador. Yo en reiteradas oportunidades he suplicado que soy inocente”, con la voz quebrada lamentó. Sin embargo, indicó que ahora continuará con la demanda contra el Ministro porque considera que es importante sentar un precedente. El abogado Rojas recordó que cursa una demanda ante la CIDH contra el Estado boliviano por un monto de 3 millones de dólares. El caso surgió, luego de que el bebé Alex fue raptado el 16 de agosto de 2022 y se lo encontró dos días después abandonado en vía pública en el centro paceño. El taxista y la estudiante de enfermería fueron acusados por la Fiscalía, sin embargo, después se logró capturar a la autora confesa del delito. Así como el taxista estuvo en prisión de manera preventiva, la estudiante de enfermería también estuvo recluida y después liberada.