¿Pugna del MAS se ahonda? Sectores repudian censura a Del Castillo y acusan a evistas de querer desestabilizar a Arce





28/06/2023 - 18:56:49

Página Siete.- Interculturales, Bartolinas, campesinos de Potosí y Sucre, Mineros y obreros afines al Gobierno de Luis Arce, repudiaron este miércoles la censura al Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y acusaron al ala radical de Evo Morales de aliarse con la derecha para desestabilizar la gestión del presidente Luis Arce. “Lamentamos la instrucción de la cúpula del MAS, de aquellos exministros de censurar a uno de los mejores ministros que ha tenido esta gestión y que ha reivindicado al pueblo boliviano. Nuestro ministro ha sido censurado por haber arrestado a Jeanine Añez y Luis Fernando Camacho, la RJC, ése ha sido el trabajo de nuestro ministro de Gobierno. Estamos seguros que por aquellas instrucciones de la cúpula del MAS, que intentan dividir a las organizaciones sociales y perjudicar a nuestro gobierno, se ha dado esta censura, no lo vamos a permitir”, señaló el representante de los interculturales, Vidal Gómez. Felipa Montenegro, ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa” Santa Cruz, expresó su apoyo a Del Castillo y señaló que él fue el único ministro con valentía para encarcelar a los autores del supuesto “golpe” de 2019. “Rechazamos y repudiamos la censura, ya que nosotros evaluamos a nuestros ministros y creo que acá ha habido un plan maquiavélico de algunos diputados del ala radical del hermano Evo Morales que se alió con la ultraderecha. Cómo van a censurar al único ministro que ha tenido las pelotas para encarcelar a quienes nos apresaron durante el golpe de estado. No podemos censurar a un ministro que ha estado a la altura del pueblo. Le pedimos al hermano presidente Luis Arce que ratifique al ministro Del Castillo”. Por su parte, Andrés Huaranca, secretario de actas de la Federación Única De Trabajadores Campesinos Sud Potosí, señaló que la censura a Del Castillo es el primer paso en un plan del ala evista para tomar el Gobierno. “El ala evista ataca al gobierno, atacan a los ministros de Gobierno, de Justicia. Ellos deberían estar viendo la unidad del proceso de cambio, la verdad lamentamos estos ataques. El ala evista quiere prácticamente derrocar a nuestro gobierno, a nuestro presidente Luis Arce. Y ahora, quizá porque no pueden agarrar a nuestras autoridades como títeres, el compañero Evo Morales se ha radicalizado. Necesitamos la unidad de nuestro gobierno central. Lo que quieren hacer es derrocarlo, poner alguien de su línea y luego ir por nuestro Presidente”, señaló. En la misma línea, Marcelo Mayta, ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) y Alberto Quelali, de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, dijeron que no permitirán que continúen los intentos desestabilizadores del ala radical. “Los alteños estamos en emergencia, éste es un primer paso que están llevando a cabo los radicales de Evo Morales, no vamos a permitir que quieran desestabilizar a nuestro gobierno, sabemos los planes oscuros y el cronograma de trabajo que tienen estos señores”, afirmó Mayta. Por su parte, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia expresó su respaldo a Eduardo Del Castillo y señaló que su gestión, a la cabeza del Ministerio de Gobierno, fue ejemplar. Asimismo, la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca envió una carta al presidente Luis Arce, en la que pide ratificar a Del Castillo como ministro de Gobierno.