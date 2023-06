Hay 5 interpelaciones por delante a ministros de Arce, evistas ponen en duda la continuidad de ellos





28/06/2023 - 18:52:48

Página Siete.- Hasta el 18 de julio hay cinco ministros que deben ser interpelados en la ALP y ante la censura al titular de Gobierno, Eduardo Del Castillo, los evistas ponen en duda la continuidad de las autoridades ejecutivas. Un analista indica que el único ganador de las censuras a los ministros de Luis Arce es Evo Morales, que aguarda que su gestión “sea catastrófica”. Después de la censura del ministro Del Castillo por 101 votos más de dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), los legisladores esperarán a los ministros de Justicia, Hidrocarburos, Educación y también al de Gobierno para ser interpelados. Entre el 4 y 18 de julio se tienen previstas cinco interpelaciones a ministros del gabinete de Arce. Después de la interpelación al ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, que se realizó este miércoles, otros cuatro ministros deben dar informes ante la ALP. El 4 de julio será el turno del Ministro de Justicia, Iván Lima, que comparecerá a solicitud de los diputados evistas por los hechos de 2019. Un día después, el 5 de julio, el Ministro de Gobierno deberá asistir a la ALP para responder por hechos de narcotráfico. Posteriormente, el 11 de julio, el Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, deberá responder por el incremento de precios de importación de los hidrocarburos. Para ese 11 de julio se programó también una nueva interpelación al Ministro de Gobierno por la seguridad en las cárceles, pero es posible que sea reprogramado el informe. Y el 18 de julio, el ministro de Educación, Edgar Pary, deberá contestar por la actual situación de la malla curricular y el cumplimiento de la Ley 070. “Si no trabaja debe ser cambiado” El diputado evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Daniel Rojas alertó que “ministro que no trabaja bien”, debe ser cambiado o destituido por el presidente Luis Arce. “El mensaje al Presidente (Luis Arce) es que ministro que no trabaja bien, lo cambia o lo destituye, ahora si quiere mantener a un ministro en sus funciones o pretenda destituirlo por un rato y al día siguiente posesionarlo en otro cargo, va a cometer el mismo error de (Jeanine) Añez”, alertó Rojas. “Esta censura ( a Del Castillo) sienta además un precedente para los nuevos ministros, no para los que están de salida como es el caso del Ministerio de Justicia (Iván Lima) y otros que se han vuelto cuerudos (sic) (mañosos), pues no creen que el Legislativo pueda censurarlos”, insistió Rojas. El diputado recordó la vez que la exmandataria Añez restituyó en su cargo al entonces ministro de Defensa, Fernando López, pese a haber sido censurado en la ALP en marzo de 2020. El diputado evista Gualberto Arispe anticipó también que continuarán con su tarea de fiscalización a los ministros. “Depende de cómo vaya a tomar el Presidente (la censura de Del Castillo), pero nosotros dijimos claramente que se deben apartar a los malos elementos que están acompañando al Presidente y para salvar la gestión”, precisó. Arispe adelantó que no censurarán al ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Mendez en la ALP, cuya interpelación se tenía prevista para este miércoles, porque a su juicio debe investigar los actos de corrupción del exministro Juan Santos Cruz. “Vamos a darle la tarea de investigar en profundidad el caso de Juan Santos Cruz”, insistió el diputada que además rechazó que el evismo haya pactado con la oposición para censurar a Del Castillo. “Tras censura, Evo es ganador” El analista político indigenista, Pedro Portugal, considera que tras la censura a Del Castillo, el ala evista y en particular el exmandatario Evo Morales “es el ganador”, porque a su juicio, al expresidente le interesa que la gestión de Luis Arce “sea catastrófica”. Según Portugal, la única alternativa que tiene Evo Morales para retornar al panorama político “es que la actual gestión de Arce sea catastrófica, por eso apelan al descrédito del Gobierno”. Enrique Urquidi, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), dijo que pese a las interpretaciones que se puedan hacer sobre las consecuencias de la censura a Del Castillo, entre ellos que Morales sea el gran favorecido, desde esa alianza continuarán con las interpelaciones. “Más allá de los cálculos políticos en el MAS, nosotros como oposición vamos a continuar exigiendo la censura (de los ministros), vamos a continuar pidiendo transparencia y como oposición democrática seguiremos ejerciendo nuestro derecho a interpelar”, puntualizó Urquidi.