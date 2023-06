Manfred sobre censura a Del Castillo: No estoy de acuerdo





28/06/2023 - 18:45:57

Opinión.- El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, no quedó indiferente a la censura del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y se pronunció al respecto. Fue contundente y aseguró no estar de acuerdo con la medida. “Es un tema netamente político que lo censuren al ministro por un tema de vehículos, no creo que el ministro esté en ese tema. El tema es que había que censurarlo por instrucciones de los que usted ya sabe, del ala dura de Evo Morales. A mí no me parece, sinceramente. No estoy de acuerdo con esa censura”, señaló Reyes Villa, durante una inspección a la construcción de la nueva Terminal de Buses de Cochabamba, en la zona de Albarrancho. Reyes Villa aseguró que la censura responde a un tema político y se ejecuta por “instrucciones del ala dura de Evo”. El edil también expresó su rechazo a la “política de confrontación” a la que considera conduce Morales. “Le hace daño a la unidad del país”, expresó al respecto. La primera autoridad del municipio lamento que, con este acto, “se está electorizando prematuramente el país”. MORALES, NERVIOSO Para la primera autoridad municipal, Morales se encuentra “nervioso” por su virtual candidatura a la Gobernación de Cochabamba. Esto, tras que Reyes Villa contemplaría la probabilidad de buscar la silla de la Gobernación, una vez que finalice su mandato al frente de la Alcaldía, debido a que no lo “dejaron” concluir con sus labores en el pasado. “De qué le tiene miedo Evo Morales: ¿De que Manfred sea candidato? Están temblando”, finalizó la primera autoridad municipal.