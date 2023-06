Líder de la CSUTCB declaró ante la Fiscalía y se siente calumniado en el caso coimas





Erbol.- El ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Eber Rojas, declaró este miércoles ante la Fiscalía de La Paz en calidad de testigo por el caso coimas del Ministerio de Medio Ambiente. A su ingreso a la Fiscalía, el dirigente afirmó que es difamado y calumniado por parte de la testigo clave, que lo mencionó como una de las personas que habría recibido dinero por parte del exministro Juan Santos Cruz. “La señora me está difamando, me está calumniando; hoy vamos a declarar”, manifestó. Rojas se presentó a la Fiscalía aproximadamente a las 10:30 de la mañana con un fuerte resguardo particular, además de estar acompañado de algunos seguidores. La declaración de Rojas duró menos de dos horas y en su salida aseguró que ha prestado su declaración informativa, pero no quiso dar mayores detalles para no entorpecer las investigaciones.

“Hemos declarado, hemos declarado, no queremos entorpecer las declaraciones. Si hemos hechos las declaraciones”, afirmó. El nombre de Rojas surgió en este caso por la declaración de la testigo clave, quien indicó que el dirigente habría recibido dinero de parte del exministro Juan Santos Cruz. El aludido negó esa versión. En este caso se investigan coimas que se habrían cobrado a empresas adjudicatarias de obras del Ministerio de Agua. Ya se encuentran detenidos el exministro Santos Cruz, dos de sus allegados, además del viceministro Carmelo Valda.