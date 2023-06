Exigen a la Fiscalía investigar si la Compañía de Jesús entregó el diario de Pedrajas intencionalmente contaminado







Mediante un pronunciamiento, la Asociación de Alumnos Antiguos del Colegio Juan XXIII exigió este miércoles a la Fiscalía investigar si la Compañía de Jesús en Bolivia entregó el diario del jesuita Alfonso Pedrajas “intencionalmente contaminado”.

"Exigimos que la Fiscalía investigue si la Compañía de Jesús entregó intencionalmente un documento ‘contaminado’ para forzar que el caso se cierre sin encontrar la verdad ni la justicia que reclamamos”, se lee en el pronunciamiento.

Temen que en caso de no contar con los antecedentes suficientes no se garantice una reparación integral de las víctimas. Además, que estos hechos de abusos sexuales clericales no se vuelvan a repetir.

El diario español El País reveló el 30 de abril de este año las confesiones del jesuita pederasta. El religioso confesó por escrito que tuvo al menos 85 víctimas en Perú, Ecuador y Bolivia, especialmente.



El caso conmocionó a la sociedad y dio paso a que otras víctimas denuncien a más eclesiásticos.

El pasado 20 de junio, la Compañía de Jesús en Bolivia entregó una copia del diario de Pedrajas a la Fiscalía en sobre cerrado.

Fue hasta ayer, martes, que la Fiscalía denunció que el documento estaba “incompleto” y “tachado”, con “saltos de páginas”, por lo que los exalumnos del Colegio Juan XXII señalan que el documento ya fue “contaminado”.

Ante esta situación, los exestudiantes piden indagar ¿cuándo llegó el diario?, ¿en qué condiciones? y ¿cómo verificaron su autenticidad?

La Fiscalía inició una investigación por presunto encubrimiento de autoridades eclesiásticas ante denuncias de víctimas del cura pederasta e incluso ante las confesiones del agresor. ABI