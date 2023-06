Venta de siete inmuebles de Fassil por $us 28 millones permitirá cubrir casi el total de pagos a extrabajadores





28/06/2023 - 13:54:45

La venta de siete inmuebles del extinto Banco Fassil, que suman un valor de cerca de $us 28 millones, permitirá cubrir casi la totalidad de pagos a los extrabajadores del extinto Banco Fassil, informó el interventor Gonzalo Araoz. En contacto con el canal estatal, Araoz indicó que, mediante una convocatoria pública, se puso a la venta al menos siete inmuebles del exbanco, ubicados en distintas zonas del departamento de Santa Cruz, los cuales tienen toda la documentación saneada. “Más o menos son cerca de 28 millones de dólares estos siete inmuebles”, indicó y precisó que los bienes oscilan entre los $us 3 millones hasta los $us 7,5 millones y son adecuados para la actividad económica y financiera. “Fassil tenía esa característica, sus edificios todos están bien instalados, disponen de toda la infraestructura óptima para un trabajo bancario. Los precios oscilan en estos montos y tenemos la expectativa de que sea de interés de los bancos”, señaló. El interventor espera recibir ofertas hasta el 3 de julio próximo y el 4 de ese mes abrir los sobres ante representantes de los extrabajadores de la extinta entidad y un notario de fe pública, para adjudicar los inmuebles a quienes cumplan los requisitos. “Si nosotros tenemos éxito con esa primera venta estaríamos muy próximos a dar cobertura plena, al pago de la totalidad de los beneficios sociales de los trabajadores (de la exentidad)”, afirmó Araoz. Según los datos oficiales, el extinto Fassil contaba con más de 4.500 trabajadores. Estas personas empezaron a recibir sus finiquitos desde el 22 de junio y se prevé que este procedimiento concluya en octubre. El 26 de abril de este año, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) intervino el Banco Fassil por “manejos irregulares y malas prácticas” de sus ejecutivos y directivos. Ante ello y tras un proceso de solución, nueve entidades se adjudicaron la cartera y ahorros de la ahora extinta financiera. ABI