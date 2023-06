La boleta censal incluye preguntas de covid y cuál fue su sexo al nacer





28/06/2023 - 07:21:27

Página Siete.- La boleta precensal buscará obtener información sobre el impacto del covid en el país y saber cuántas personas fallecieron por la enfermedad. Preguntará -además- sobre el género de las personas al nacer, una cuestión que fue observada por la coordinadora del Movimiento Trans Feminista del país. El documento abre la interrogante si desde 2018 a la fecha murió una persona en su hogar; pide especificar el mes y el año del fallecimiento y, finalmente, si el deceso se produjo por “causa del Covid-19”. Esta interrogante abre la posibilidad de saber cuál fue el impacto de la pandemia en los hogares del país. Otra interrogante polémica es “¿Según su nacimiento es hombre o mujer?”, cuando en censos anteriores sólo se preguntaba por el sexo de la persona. Chantal Cuéllar, representante de la Coordinadora del Movimiento Trans Feminista, considera inapropiada esta interrogante. “Es un tema de interpretación, para unos puede parecer discriminatorio y para otros no. Se debería reformular y consultar con las organizaciones qué interpretación le dan sobre esta consulta: si naciste hombre o mujer”, aseguró. La representante dijo que las consultas deberían ser más amplias. “Para nosotros no era pertinente hacer preguntas referente a las diversidades. Sólo decir si naciste hombre o mujer; o perteneces a alguna orientación sexual o identidad de género habría mucho sesgo. Nosotros vamos a hacer un análisis y sacar un manifiesto”, dijo. La representante recordó que antes de que se mueva la fecha del censo, el INE les preguntó si estaban de acuerdo en ingresar a la boleta censal. “Nosotros nos opusimos para que no haya discriminación, o un sesgo en la información. Se realizó otra actividad, una encuesta virtual con el apoyo técnico del INE y la Defensoría del Pueblo específicamente para las diversidades sexuales. Estamos esperando los resultados del estudio”, agregó. La boleta también incluye nuevas preguntas como: ¿Cuántos cuartos utiliza sin contar baños o cocinas y de ellos cuántos los emplea sólo para dormir? ¿Si su hogar tiene refrigerador, calefón, aire acondicionado o lavadora? ¿Si tiene celular, internet móvil y Tv cable? Respecto a la familia, se incluyó la pregunta sobre sí hay hijastros, hermano, padre o madre, cuñado, suegra, abuelo viviendo en su domicilio. También se consultará sobre el tipo de seguro de salud al que pertenece, además de los nombres y apellidos de todas las personas que serán censadas en el país. Expertos advierten que los datos se podrían usar para confirmar la veracidad de la información e incluso cotejarlos con la ASFI, el Serecí y otros. Melvy Vargas, exdirectora del INE Santa Cruz, dijo que la boleta preliminar es “muy amplia”. “Hay una pregunta que creo que será el talón de Aquiles de la gente que dará el nombre y el apellido. (Esas preguntas) no deberían estar en ninguno de esos documentos (del censo)”. Vargas aseguró que la información estadística levantada en los censos “es confidencial”. “Ni siquiera se dan datos del manzano y mucho menos de vivienda. Entonces ¿qué necesidad había de recabar el carnet de identidad?”, advirtió la profesional. Cuando se le consultó qué política pública podría salir de obtener esa información, aseguró que se podría cotejar el número con el Serecí “para ver cuántos, realmente, están en el padrón electoral”. “Si esa es una política u objetivo, depuremos el padrón. Pero ni siquiera servirá para eso porque los resultados no estarán listos para las elecciones de 2025”. El análisis Plan Juan Pablo Suárez, director del Instituto Cruceño de Estadística (ICE), dijo que estos datos permiten realizar el control posterior. “Esto se usa porque es la forma de verificar la veracidad de los datos. Muchas veces algunos malos encuestadores se inventan información o copian lo mismo que otra boleta. Con estos datos será más fácil para el verificador llamar y hacer algunas preguntas (al encuestado) y comprobar los datos”, declaró. Fechas El censo se realizará en marzo del 2024 y los resultados serán empleados para la distribución de escaños en las elecciones presidenciales.