Evistas: Fallos sobre Manfred son intercambio de favores





28/06/2023 - 07:19:15

Opinion.- Luego de la anulación de 12 procesos del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y las declaraciones del ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, en torno al tema, asambleístas departamentales del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguraron que existen favores políticos y reiteraron un pacto entre Reyes Villa y el Gobierno de Luis Arce. La semana pasada, el Tribunal Constitucional plurinacional (TCP) emitió un falló con la nulidad de casos de Reyes Villa, de cuando era Prefecto (2066 – 2008). A explicación del abogado de Reyes Villa, se sometió al exprefecto en la vía ordinaria cuando lo que correspondía era juicio de responsabilidades. El tema levantó el debate desde entonces. La Alcaldía niega cualquier pacto. El ministro Lima informó que es el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, el encargo de definir la continuidad o no de los procesos. “Cuando se tomó la decisión de presentar estas causas, a partir de decisiones de naturaleza política, pero también de naturaleza procesal y jurídica, se cometió un error que el Tribunal Constitucional ahora ha sancionado con la nulidad de obrados y la instrucción al fiscal General del Estado de definir la continuidad de estos procesos”, dijo a Red Uno. Descartó que la determinación tome una decisión sobre la inocencia o culpabilidad de Reyes Villa. Agregó que esta decisión marcará precedentes para más de 21 juicios que se encuentran en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) “esperando” ser tramitados. Lima responsabilizó del “error” jurídico al expresidente Evo Morales y a la entonces ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción Transparencia, Nardi Suxo. Desde el ala evista del MAS, acusaron a Lima de, con esta acción, sellar un “acuerdo” político con Reyes Villa para limpiar su expediente y hasta viabilizar su candidatura a las próximas elecciones. El ministro de Justicia lo negó y aseguró que la determinación del Tribunal Constitucional es jurídica. “No se trata de temas políticos o temas que quieran politizarse”. Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) y asambleísta del MAS, Juan Carlos Irahola, describió a Reyes Villa como el "capitán de la corrupción". Hizo referencia a una supuesta complicidad entre la derecha y el Gobierno actual en la liberación de los procesos judiciales del alcalde, argumentando que existen pruebas que lo respaldan. El asambleísta hizo hincapié en la relación entre el magistrado encargado de emitir el fallo, y su pareja, quien trabaja en la Cancillería. Planteó cuestionamientos éticos. Agregó que antes de que se emitiera el fallo, el magistrado viajó a Washington, Estados Unidos, para coordinar aspectos relacionados con el caso. El asambleísta denunció la presunta existencia de un intercambio de favores políticos entre el Gobierno y ciertos actores judiciales, argumentando que “las parejas de algunos magistrados ocupan cargos en la administración pública como parte de esta dinámica”. Por su lado, el director de Prensa y Comunicación de la Alcaldía, Juan José Ayaviri, dijo a Red Uno que no existen pactos “con nadie” y que son solo especulaciones. “El Estado como tal, a través de sus ministros, está consciente de que la anterior administración de este mismo Estado ha cometido un error y que estaba vulnerando derechos. Lo ha reconocido el Ministro, que la gente y los acólitos de Evo Morales, por querer perseguir políticamente a sus adversarios, han cometido errores en la justicia”, expresó. CANDIDATURA Irahola también cuestionó contradicciones del actual alcalde, quien previamente había anunciado su retiro de la política; pero, “una vez que los fallos fueron revocados, expresó su intención de postularse nuevamente”. Sobre las voces que predicen candidaturas futuras entre Arce y Reyes Villa, dijo: “En Cochabamba, el vocero del Gobierno es Manfred Reyes Villa (…). Por supuesto que es una traición, y la defensa permanente que hace Reyes Villa al gobierno actual y lo que nos manifiestan muchos las reuniones que se tienen ya con sus ministros y en algún caso hasta de forma directa, eso nos hace ver que todo puede pasar”. Sobre el tema, Ayaviri expresó que no es tiempo de hablar de candidaturas.