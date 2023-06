Me voy con el corazón roto: Pareja de Eva Copa revela que ella lo demandó por asistencia familiar





28/06/2023 - 07:12:56

Correo del Sur.- La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, presentó una demanda por asistencia familiar en contra de Pablo Callizaya, padre de sus hijos, según reveló el propio acusado en puertas del edificio judicial de la urbe alteña. Callizaya contó que, tras enterarse de la denuncia en redes sociales, acudió al juzgado para recabar mayor información y se llevó la sorpresa de que Copa efectivamente había presentado una demanda en su contra. “Todos los días estoy con mis hijos, les llevo al colegio y vivo en la casa junto a mis hijos, no puedo entender. Me voy con el corazón roto, uno no esperaba este tipo de demandas”, señaló al negar la denuncia. Agregó que lleva una relación con Copa desde hace 15 años y que no cometió “errores”. Ambos tienen dos hijos, un niño y una niña. La Alcaldesa de El Alto todavía no se pronunció sobre el caso.