Vicepresidente del TSE alerta de posible vacío de poder judicial en 2024 ante demora en la preselección





28/06/2023 - 07:07:17

Erbol.- El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, expresó su preocupación porque se están acortando plazos para realizar la elección de magistrados. Exhortó a las autoridades del Legislativo y Tribunal Constitucional a dar certezas, puesto que se corre el riesgo de generar un vacío de poder de altas autoridades del Órgano Judicial en 2024. Las nuevas autoridades de los altos tribunales de Justicia deben ser posesionadas el 3 de enero y, según el vocal Vargas, las elecciones se deben realizar máximo el 3 de diciembre, sin embargo, hasta ahora la preselección de candidatos está congelada en la Asamblea mientras se aguarda una sentencia del Tribunal Constitucional respecto a un recurso presentado contra el proceso. La norma señala que la Asamblea tiene 60 días para realizar la preselección, mientras que el TSE cuenta con 100 días para organizar la votación, es decir que el plazo total es de 160 días. El vocal Vargas explicó que, tomando en cuenta ese plazo, el lunes 27 de junio la Asamblea ya debió iniciar el proceso de preselección de candidatos a magistrados, sin embargo, esto no ha ocurrido. Alertó, entonces, que se está reduciendo el plazo para llevar adelante la elección judicial. En ese marco, el Vicepresidente del TSE llamó a que haya “cierta concertación tanto por parte de los miembros de la Asamblea, como también por el Tribunal Constitucional que emita un pronunciamiento que dé certeza sobre este proceso electoral”. Señaló que, de no cumplirse este procedimiento de elección, puede que en 2024 el país no cuente con autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. “Es necesario que las diferentes autoridades del órgano del Estado den esa certeza al país, para llevar adelante este proceso electoral, caso contrario se podría llegar al 3 de enero y no tener autoridades debidamente elegidas. Y eso implicaría otro escenario en el que se produce una especie de vacío de poder de las máximas autoridades encargadas de la administración de la Justicia”, advirtió. De manera personal, Vargas consideró que como plazo perentorio la Asamblea debería retomar el proceso de preselección el 6 de julio. De todas maneras, aseguró que el TSE ya se está alistando para realizar la elección y tiene la experiencia para hacerlo, asumiendo que se está reduciendo el plazo.