Tarija dejará de recibir $us 60MM por la venta de gas a Argentina





28/06/2023 - 07:03:16

El País.- Tras advertirse que Bolivia perderá el mercado argentino, en cuanto a la venta del gas, suman las voces que advierten una afectación considerable a la economía nacional y principalmente a la economía de Tarija, que hasta la fecha ha tenido a la renta petrolera como la principal fuente de ingresos de recursos económicos. Un análisis realizado por la Gobernación de Tarija, señala que se dejarán de recibir 60 millones de dólares al año. Cabe mencionar, que la economía tarijeña es una de las más golpeadas a nivel nacional, pues uno de los primeros hitos que ha marcado esta afectación, ha sido la caída del precio de los hidrocarburos en la gestión 2015. Posterior a ello, ha sido la llegada de la pandemia del Covid-19 en el año 2020, contrabando, falta de fuentes de empleos formales, lo que volvió más visible la recesión económica en la región, y avizora empeorar en la gestión 2024. El director departamental de Hidrocarburos de Tarija, Freddy Castrillo, mencionó que cuando Argentina concrete la explotación del gas del reservorio Vaca Muerta en la gestión 2024, tendrá un impacto en la economía boliviana, principalmente en la de Tarija, por ser un departamento que vive de la explotación de los hidrocarburos. “Hemos hecho una estimación de cuánto se va dejar de exportar al vecino país una vez que se cierre este contrato, en la actualidad la sexta adenda del contrato de exportación establece que en los meses de verano se deben enviar a Argentina 4 millones de metros cúbicos al día (Mmcd) y en los meses de invierno con un mínimo de 8 Mmcd”, mencionó. Castrillo detalló que al concluir el contrato de venta de gas con Argentina en diciembre del 2024, Bolivia tendrá un excedente entre los 6 a 9 Mmcd, del cual cuestiona que hasta la fecha las autoridades nacionales no hayan iniciado negociaciones con Brasil para poder ofrecerles ese gas, más cuando los argentinos ya han advertido su intención convertirse también en un país exportador de gas. “Esto es una noticia terrible para Tarija y el país, porque vamos a dejar de percibir como departamento, alrededor de 60 millones de dólares al año por concepto de regalías por la exportación de gas a la república de Argentina, y esto es 45% para el Chaco y 55% para el departamento de Tarija”, enfatizó. El Director de Hidrocarburos mencionó que esto no solamente afectará a la Gobernación de Tarija, sino también a otras gobernaciones, gobiernos municipales y universidades del país, pero que la afectación se notará principalmente en las regiones productoras. El riesgo para la economía boliviana es inminente, pues Argentina ha priorizado la puesta en funcionamiento del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), que tiene una extensión de 573 kilómetros, mediante el cual prevé explotar el gas de su reservorio Vaca Muerta que doblegará a Bolivia en producción.