Fancesa confirma pérdidas millonarias y auditoría pone en duda informe ejecutivo





28/06/2023 - 06:56:04

La Fábrica Nacional de Cemento Sucre (Fancesa) atraviesa un período complicado, como confirman los resultados de la auditoría externa encargada, que revela una pérdida de Bs. 111.160.732 durante el periodo interanual entre 2022 y 2023. Los resultados de la auditoría serán presentados en la Junta de Accionistas de este miércoles, en la que estarán presentes los copropietarios de la empresa: la Universidad SFX, la Alcaldía de Sucre y la Gobernación, quienes poseen el 100% del paquete accionario de Fancesa. La empresa auditora Encinas SRL, responsable de la auditoría, ha expresado que “tiene salvedades”, o sea dudas en el proceso de revisión y evaluación de las cuentas y estados financieros de Fancesa, encontrando problemas de precisión y validez en la información proporcionada por los ejecutivos. Como resultado, el informe de auditoría señala que "el auditor no puede emitir una opinión favorable sobre los datos presentados en dichas cuentas y estados auditados". El auditor ha llevado a cabo pruebas exhaustivas y evaluaciones detalladas, identificando limitaciones y problemas que impiden brindar una opinión favorable completa. Por su parte, los síndicos tienen la responsabilidad de presentar un "dictamen" sobre los Estados Financieros y el informe de auditoría interna, los cuales serán posteriormente aprobados y presentados ante el Directorio de la empresa y la Junta de Accionistas. La auditoría también revela que Fancesa tiene cuentas por cobrar por un monto de Bs. 90.042.482 millones. Es importante destacar que la fábrica ya había registrado pérdidas en los años 2021 y 2022, siendo la primera vez que esto ocurre, con una suma de Bs. 16.750.155. Los resultados finales incluyen los resultados (ganancias y pérdidas) de las subsidiarias, ya que estas forman parte integral de los Estados de Resultados de Fancesa al ser parte de la sociedad. Uno de los aspectos que llama la atención es que la nueva línea de producción (NLP) de Fancesa aún no ha alcanzado sus niveles máximos de producción. Según indica la auditoría, "aún no se ha alcanzado su máximo nivel de producción de manera sostenible y en condiciones normales". Según la Gerencia, se estima que estos niveles se lograrán una vez que aumente la demanda y la participación en el mercado local y nacional. No obstante, no se proporcionan detalles sobre la decisión de apagar una línea de producción que tenía una capacidad de producción de 1.030.000 toneladas anuales de cemento para encender una planta que produce apenas 765.000 toneladas al año, lo cual plantea interrogantes sobre la estrategia de negocio adoptada. Estos resultados y desafíos subrayan la importancia de abordar las dificultades financieras y buscar soluciones para que Fancesa recupere su estabilidad en el mercado cementero.