Senador pide declarar emergencia nacional por el incremento de feminicidios e infanticidios en Bolivia





28/06/2023 - 06:53:23

El Deber.- El senador por la alianza Creemos, Erik Morón, pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que de manera inmediata se declare emergencia nacional ante el incremento de casos de feminicidios e infanticidios que se han registrado en el país y que conmocionan a la ciudadanía. “Le pido señor presidente (Cámara de Diputados) declarar de manera inmediata y urgente emergencia nacional, existe ausencia de Dios, falta de principios, hay una crisis social en el núcleo de la familia. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a esperar al año que haya una interpelación”, declaró Morón. Este martes, la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida informó que en lo que va del año se han contabilizado 55 hechos de violencia en Bolivia, de los cuales 45 corresponden a casos de feminicidios y 10 a infanticidios, la mayoría de estos registrados en el eje troncal, en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Recordó que para bajar los índices de violencia propuso reiteradas veces la castración química hacia los acusados de violación, la acumulación de penas para los reincidentes en feminicidios y violencia sexual, sin embargo, no fue escuchado. Señaló que se trata de modificar las leyes y el Código Penal para avanzar en estos temas, a fin de cuidar a las mujeres y niños. “Seguro muchos dirán, qué pasa con los derechos humanos de los violadores. Yo les pregunto ¿qué pasa con los derechos humanos de aquellas mujeres víctimas de feminicidios y niños que no tienen una voz que los defienda? Esto no tiene color político”, criticó. Morón cuestionó que existan jueces que encarcelan a opositores y ciudadanos que piensan diferentes al proyecto político del Gobierno, pero aseguró que son los mismos que liberan a acusados de violación. El senador anunció que este miércoles 28 de junio, a las 09:30, iniciará una cruzada en la plaza Murillo para recolectar firmar de padres de familia con el propósito de ingresar a la Asamblea Legislativa un Anteproyecto de Ley de Castración Química y la ampliación de penas para los feminicidas y violadores. De acuerdo con el reporte, los casos de feminicidio se registraron en: Santa Cruz, con 14 casos; seguido de La Paz, con 10; Cochabamba, siete: Potosí, con seis casos; Tarija, con tres; y Beni con, dos casos, mientras que Oruro reportó un caso, al igual que Pando y Chuquisaca. Según el registro comparativo de hechos de feminicidio reportados en el mismo periodo del 1 de enero al 27 de junio, en 2020 se tuvo 59 casos, en el 2021 se registraron 60, en 2022 se reportaron 47 y en 2023, un total de 45 víctimas. De los 10 casos de infanticidios registrados en Bolivia, tres se dieron en el departamento de Santa Cruz, tres en La Paz, dos en Cochabamba, un caso en Oruro y otro caso en Potosí, mientras que el resto de los departamentos no se tienen hechos.