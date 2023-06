Mayoría en el Legislativo censura al ministro Eduardo del Castillo: Diputado no cree que Arce lo cambie





28/06/2023 - 06:38:12

La mayoría de la Asamblea Legislativo Plurinacional censuró la noche de este martes al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, tras ser interpelado por la internación de vehículos robados. Sin embargo, el diputado Rolando Cuéllar no cree que el presidente Arce los remueva del cargo En la votación, de 144 senadores y diputados, 101 votaron por la censura y 42 por el orden del día puro y simple, de acuerdo al resultado del conteo. El vicepresidente y presidente Nato del Legislativo, David Choquehuanca, presidió la sesión y dio cuenta del resultado de la interpelación “referida al tráfico de vehículos robados”. “De acuerdo a los resultados por el voto de dos tercios de los asambleístas, la Asamblea resuelve por el orden del día motivado, que implica la censura del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, después de su interpelación. Remítase a conocimiento del Órgano Ejecutivo”, explicó antes de dar por concluida la sesión. En abril, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucionales los artículos de la ley 1350 que prohibían una nueva designación, por parte del presidente, de un ministro censurado en el Legislativo. La Sentencia 0020/23 es el resultado a la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada por el diputado suplente Rolando Enríquez Cuéllar contra los artículos 3.II y III y 4 de la Ley 1350 que Regula los Efectos de la Censura Determinada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Del Castillo acudió este martes a su tercera interpelación en menos de dos meses. Las dos anteriores interpelaciones, de las que salió airoso, se realizaron el 23 de mayo, por la detención del gobernador encarcelado, Luis Fernando Camacho, quien se negó a concurrir al Ministerio Público para dar sus declaraciones sobre su participación en el golpe de Estado de 2019; y el 13 de junio, por el operativo de seguridad en las protestas registradas entre octubre y noviembre de 2022 en Santa Cruz. La interpelación de este martes fue planteada por los diputados Marcelo Pedrazas López, María Rene Álvarez, Alberto Astorga Torrez y Daniel Prieto Tomelich por tráfico de vehículos robados. En la sesión, Del Castillo hizo una amplia explicación de cómo opera el aparato de seguridad del Estado para impedir la internación de vehículos robados, detectar y restituir los motorizados a las naciones de origen. En 2022 fueron identificados 52 vehículos robados, de los que 31 eran de Chile, 5 de Argentina y 16 de Brasil. “Todos fueron restituidos a sus propietarios”, afirmó Del Castillo. En lo que va del año se identificaron 8 vehículos robados en Chile, de los que 5 fueron devueltos a sus propietarios. Aclaró que la Aduana Nacional, junto con el Ministerio Público y el Órgano Judicial, son las entidades encargadas de viabilizar la restitución de vehículos con reporte de robo internacional. Esta acción está enmarcada en el Acuerdo de Asunción Sobre Restitución de Vehículos Automotores Terrestres y/o Embarcaciones que Transponen Ilegalmente las Fronteras Entre los Estados del Mercosur. A la par, informó que la lucha contra el tráfico de vehículos robados permitió la aprehensión de 1.219 personas en esta gestión. Con el Plan de Operaciones 005/2022 Candado se aprehendieron a 960 personas, con el Plan de Operaciones 01/2023 Fortalecimiento a la seguridad en Fronteras a 256 personas y con el Plan de Operaciones 02/2023 Operación Trigger IX Latinoamérica a 3 personas. En la interpelación, el ministro también informó que se identificaron 72 ferias o playas de comercialización de vehículos usados y nuevos en todo el país. En La Paz se identificaron 14 ferias, en Cochabamba, 15; en Chuquisaca, 9; en Pando, 5; en Beni, 9; en Santa Cruz, 12; en Oruro, 4 y en Potosí, 4. Diputado Cuéllar asegura que censura contra Del Castillo no tiene efecto “Ha sido una censura en el Legislativo que no tiene efecto”, porque el presidente Luis Arce no tiene la obligación de alejar de su cargo al censurado ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por efecto de una sentencia constitucional, aseguró el diputado del MAS Rolando Cuéllar. “Las organizaciones sociales tiene que tomar cartas en el asunto. No nos afecta en nada esta censura, no creo que el Presidente del Estado destituya al Ministro de Gobierno porque hay una sentencia constitucional que no lo obliga a destituirlo. Ha sido un saludo a la bandera esta interpelación”, insistió el diputado a la conclusión de la sesión. Cuéllar aseguró que Del Castillo tiene respaldo en el Legislativo, por los resultados en la lucha contra el narcotráfico y delito. “Ha sido un saludo a la bandera (la interpelación), ha sido un show, el trabajo que viene realizando el Ministro de Gobierno vamos a respaldarlo siempre”, insistió. ABI