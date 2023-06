Fiscalía dice que pericias en cámaras ratifican que Colodro se suicidó





28/06/2023 - 06:22:29

El Deber.- Este martes, cuando se cumplió un mes de la muerte del exinterventor de Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, el abogado de la familia Ernesto Giráldez, informó que la Fiscalía confirmó que el desdoblamiento de las cámaras del piso 15 ratifican que el ejecutivo se suicidó, pero aún no entregó las pruebas de ello. El 15 de junio, el mismo abogado, anunció que la Fiscalía realizaría un nuevo desdoblamiento de las imágenes de cámaras de vigilancia del piso 15 del edificio Ambassador, ubicado en la zona de Equipetrol, para determinar si se trató o no de un suicidio. El interventor cayó la lluviosa noche del 27 de mayo. “Son dos pericias de las que queda por conocer resultados y una de ellas es el desdoblamiento de las cámaras del piso donde ocurrió el hecho, que está realizado por peritos informáticos de IDIF (Instituto de Investigación Forense)”, detalló entonces Giráldez, en contacto con EL DEBER. Ayer, en un nuevo contacto, manifestó: “el resultado no lo he visto, pero el Ministerio Público me ha informado que el resultado es el mismo que se informó de forma preliminar (que Colodro se quitó la vida), no hay nada novedoso”, manifestó. Al mismo tiempo, señaló que respeta el dolor de la familia. “Al parecer no quieren que se haga nada más. Uno como abogado tiene dudas, pero no podemos afirmar lo contrario, sin tener las pruebas”, aseguró. El jurista afirmó que no está habilitado en el sistema “para que pueda ver el resultado de la pericia, ni el contenido de las cámaras de seguridad, por un problema en el portafolio digital, justamente en ese caso; en todos mis demás procesos puedo acceder”, acotó. En un memorial que presentó ayer, firmado por la familia, se pidió que las imágenes puedan ser copiadas en un DVD. “El pedido era que nos muestren imágenes de las ocho cámaras que tiene ese piso, incluyendo la del balcón. Pero, justo en este último caso, nos indican que la cámara del balcón no estaba en su posición y lo atribuyen al mal clima de ese día. Eso lo dicen ellos, yo no tengo pruebas para rebatirlo, pero tengo un criterio al respecto”, sostuvo. Aseguró que como profesional “se siente frustrado, pero si usted le sugiere a su cliente una línea de acción, y la famila no quiere indagar más. Me quedo corto, pero lo respeto, (debo) aceptar lo que ellos definan”. Son 64 cámaras de las que se secuestraron archivos y fueron analizadas antes por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial, y tras esa revisión el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que Colodro se había quitado la vida lanzándose del balcón del piso 15. Dos días antes de que apareciera sin vida, Colodro le pidió una reunión privada a la diputada ‘arcista’ del MAS, Deisy Choque, reveló la legisladora, pero el encuentro no se pudo concretar por una coordinación de tiempos. Abogados de la familia señalaron que cuando pidió ese encuentro, Colodro les dijo que había descubierto algo muy grave. Sin embargo, la asambleísta admitió la solicitud, pero se limitó a señalar que la reunión no se pudo dar por cruce de agendas. Además de este desdoblamiento de las imágenes, la segunda pericia inconclusa es el análisis que debe hacerse a la rúbrica y firma de la supuesta carta póstuma que se encontró en la agenda del exinterventor de Banco Fassil. “Aquí se tiene que comparar si la firma y rúbrica de la carta es igual a la del señor Colodro en documentos que firmó antes. Los peritos deberán comparar estos documentos para dar sus conclusiones”, dijo. Giráldez lamentó que el ministro Del Castillo haya hecho pública esta supuesta carta póstuma sin que antes se haya confirmado que fue escrita por Colodro. Y reveló que el Ministerio de Gobierno fue apartado de la investigación por determinación de la Fiscalía. De esta forma, luego de que ayer se cumplió un mes del deceso del interventor de Fassil, todavía no se conocen las imágenes de lo ocurrido.