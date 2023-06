Fans reaccionan a revelación de que Shakira se enteró de la traición de Piqué con su padre hospitalizado





27/06/2023 - 18:35:03

People.- En la entrevista para la portada de "Los 50 más bellos" de People en Español, Shakira explicó que por primera vez las dolorosas circunstancias en las que se enteró de que Gerard Piqué le estaba siendo infiel. La colombiana señaló que lo supo por la prensa, mientras su padre William Mebarak estaba hospitalizado en Barcelona a causa de un accidente. Los fanáticos de la cantante colombiana, que han sido su gran apoyo en sus momentos más difíciles, le han mostrado de nuevo su respaldo. "Fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la primera comunión de Milan resultó gravemente herido en un accidente", recuerda Shakira sobre su padre, a quien describe como su "mejor amigo". A mediados del 2022, después de 12 años juntos, Shakira anunció su separación de Gerard Piqué, el padre de sus hijos Milan, de 10 años, y Sasha, de 8. En medio de su ruptura con el exfutbolista de 36 años, el padre de la cantante tuvo una grave crisis de salud tras sufrir una caída en su casa en Barcelona.

"Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba", recuerda Shakira, de 46 años. "Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. [El] hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado". Nuestra historia de portada, que ha sido reproducida por medios como, entre otros, PEOPLE, Entertainment Tonight, Univision, Telemundo, TMZ o El País, ha causado un gran revuelo. Como era de esperarse, las redes sociales han explotado con comentarios de los fanáticos de la cantante. "¿Dónde dejó el cerebro tirado Piqué para haber dejado ir esta hermosa mujer?" o "Él no fue lo suficientemente bueno para mantenerse a tu lado. Me alegra que ya lo superaste" son dos de las multitud opiniones vertidas. "Los narcisistas hacen eso amor, lo siento", escribió otra fanática de Shakira. "Aunque esto es doloroso para ti, él te hizo un favor", sentenció otro cibernauta, aconsejando a la cantante: "Encuentra a un hombre de verdad y sé plenamente feliz". Piqué hasta ahora no ha dado declaraciones públicas sobre este tema. People en Español ha tratado de ponerse en contacto con el exfutbolista a través de su empresa. En su entrevista con People en Español, la cantante celebró el duradero y feliz matrimonio de sus padres William Mebarak y Nidia Ripoll. "Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo", dijo Shakira. "Han sido ambos un reflejo de ese sueño que no pude cumplir pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir". Shakira también agradeció el apoyo de sus seguidores. "Son los mejores fans del mundo, me sienten hasta la médula de sus huesos. Perciben mis estados de ánimo de una forma casi metafísica. Me conocen, me apoyan, me entienden, me defienden a capa y espada, me hacen sentir acompañada y validada", dijo.