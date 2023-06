Eran 27 personas: Maluma recordó la vez que Madonna se quedó a dormir en su casa





27/06/2023 - 18:24:23

En una reciente entrevista en el famoso programa “El Hormiguero”, Maluma revivió uno de los momentos más significativos de su carrera: el concierto que compartió con Madonna en su ciudad natal, Medellín. El cantante que presentó su nievo single “Coco loco” recordó los desafíos que tuvo que superar para organizar el evento y reveló las anécdotas detrás de la visita de la superestrella a su casa. Maluma relató cómo ocho días antes del show, Madonna canceló su asistencia debido a compromisos personales y familiares. El colombiano confesó que recibió un emotivo mensaje de voz de tres minutos en el que la diva del pop se disculpaba, lo que lo llevó que se le caigan unas lágrimas: “Yo casi me muero, de verdad, casi me desmayo”. Sin embargo, tras varias conversaciones, lograron resolver los problemas y seguir adelante con los planes. La logística de la estancia de Madonna en la casa de Maluma no fue fácil, ya que no viajaba sola. “No era ella sola, era todo su equipo de trabajo. Si no me equivoco, eran 27 personas. De un momento a otro, se quemó la planta de luz de la casa, de energía, por exceso de uso. Me llama ella a los gritos: ‘Juan Luis, tu casa no tiene energía, ¿qué carajo voy a hacer?’. Tocó poner otras plantas eléctricas. Luego valió la pena porque el concierto quedó para la historia”. El concierto, denominado “Medallo en el mapa”, fue un sueño hecho realidad para Maluma. El cantante confesó que “piensa en ese momento todos los días” y destacó la emoción que sintió al compartir el escenario con la icónica Madonna. El espectáculo se llevó a cabo en el estadio Atanasio Girardot, donde Maluma instaló un escenario 360 grados para estar completamente rodeado de público. Cuando Madonna subió al escenario, Maluma pudo percibir su asombro y alegría. “A pesar de los años de experiencia de ambos artistas, el encuentro demostró que siempre hay momentos que continúan sorprendiendo y generando emociones intensas” comentó el artista colombiano.