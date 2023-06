Abogado denuncia que Camacho sufre tortura blanca y retardación de justicia





27/06/2023 - 18:09:05

Los Tiempos.- Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, denunció este martes que su defendido sufre una "tortura blanca" porque no se le permite acceso a cuidados médicos y porque hay una exagarada retardación de justicia. Señaló que Camacho tiene hipertensión y que se pidió una auditoría médica y análisis en una clínica externa. "En más de 12 oportunidades hemos reiterado, en más de 4 o 5 acciones de libertad respecto al tema de salud, el trato inhumano, la tortura blanca que está sufriendo el gobernador, el hecho de que no se permita el ingreso de caerdiólogos, especialistas, el tema de su pérdida de peso, la presión, es una forma de tortura que ejerce este gobierno dictatorial a través de Régimen Penitenciario", dijo Martín Camacho al portal DTV. Afirmó que otro problema es la retardación de justicia pues el juez Elmer Laura, que tiene en sus manos dos procesos contra Camacho, no resolvió varios incidentes que planteó la defensa. "Hay más de 8 incidentes sin resolver desde el 30 de diciembre" señaló Camacho indicando que la retardación de justicia es evidente. Luis Fernando Camacho está detenido desde finales de diciembre de 2022 en el penal de CHonchocoro acusado por el caso golpe de Estado. Además, tiene otros dos procesos también con detención preventiva.