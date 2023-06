Comisión de Diputados aprueba tres contratos petroleros por $us 504,5 millones





27/06/2023 - 18:04:10

La Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados aprobó este martes tres contratos de servicios petroleros firmados entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Vintage Petroleum Boliviana Ltd. para invertir $us 504,5 millones en las áreas Carandaiti, Sayurenda y Yuarenda. En la sesión, el viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Raúl Mayta, explicó la importancia de aprobar las normas por los beneficios económicos para Bolivia. El área Carandaiti está ubicado en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija; y las áreas Sayurenda y Yuarenda, en Tarija. El 20 de enero, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmó los tres contratos de servicios petroleros con la empresa Vintage Petroleum Boliviana Ltd. De ser exitosos los proyectos, se tiene proyectado incrementar las reservas de gas natural en alrededor de 370 billones de pies cúbicos (BCF, por sus siglas en inglés). Las inversiones en las actividades de exploración y explotación de Vintage alcanzarán los $us 504 millones y el Estado boliviano podría obtener ingresos por al menos $us 1.514,3 millones, recursos que serán distribuidos entre el Gobierno nacional, gobiernos departamentales, gobiernos municipales y universidades a través de regalías e impuestos para mejorar la calidad de vida de la población. ABI