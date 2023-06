Dirigente Juanita Ancieta denuncia que no pudo viajar por alerta roja de Migración





27/06/2023 - 16:51:59

Erbol.- La dirigente de la Dirección Nacional del MAS y asambleísta departamental de Cochabamba, Juanita Ancieta, denunció este martes que fue mellada en su dignidad y perjudicada en un viaje que debía realizar al exterior, debido a una supuesta alerta en su contra que le habían reportado en Migración. Explicó que, como Secretaria de Relaciones Internacionales del MAS, fue invitada a un congreso de movimientos sociales a realizarse en Honduras. Mostró la visa que consiguió para realizar el viaje. Sin embargo, según relató, fue sorprendida la madrugada de este martes en el aeropuerto, cuando en la última etapa de control migratorio le impidieron seguir adelante. Ancieta señaló que tuvo que esperar como 15 minutos a media hora y que, después de “vueltas”, le indicaron que tenía una alerta. “Me dicen que tengo alerta roja. No sé por qué razón. Que me aclaren las instancias correspondientes: Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno”, manifestó la dirigente. Dijo que suele viajar por su cargo en la Dirección Nacional del MAS y que no había tenido este problema. Pidió que le den una explicación, puesto que tampoco conoce que tenga alguna citación para comparecer. Ancieta recordó que incluso pudo viajar sin problemas durante el Gobierno de Jeanine Añez y lamentó que ocurra esto durante un Gobierno que debería ser del Instrumento Político. Hizo alusión a palabras de Evo Morales y manifestó que al parecer el Gobierno está derechizado. La dirigente indicó que a “última hora” le comunicaron que sí podía viajar, por lo que corrió para intentar tomar el avión. Sin embargo, el ingreso al vuelo ya estaba cerrado. Consideró que lo sucedido es una “burla”. Cuestionó por qué existe esta actitud hacia ella, si será porque es del Trópico de Cochabamba, productora de coca, mujer de pollera, hablante de quechua o por su apoyo a Evo Morales. Expresó sus disculpas con la organización que la invitó a Honduras, puesto que no pudo viajar.