Entre 2005 y 2020 Bolivia halló 192 pozos que aportan 2% a la producción de gas

Los Tiempos.- En 15 años, de 2005 a 2020, se descubrieron 192 pozos de petróleo y gas en el país. Según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la producción fiscalizada de gas de estos pozos alcanza a 24 millones de pies cúbicos (MMp3), equivalente a menos del 2 por ciento de la producción actual. Aunque se trata de estimaciones, debido a la poca claridad de la información, esto coincide con las denuncias de escasa de exploración en el periodo del MAS. “De acuerdo a lo informado por YPFB, en el periodo 2005-2020, se descubrieron 192 pozos de gas y petróleo (...). La producción de dichos pozos es de aproximadamente 24 millones de pies cúbicos de gas, 33.123 barriles de petróleo y 400.048 barriles de condensado”, informó el Ministerio de Hidrocarburos a una petición de informe del senador Henry Montero. No aclaró si estos 24 MMp3 de “nueva” producción de gas es al día. Aunque se estima que este es el dato correcto, Los Tiempos consultó con YPFB, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. El analista en hidrocarburos Álvaro Ríos dijo que lo más probable es que se hable de producción diaria, lo cual equivale a una “cifra ínfima con relación a los 2.000 MMp3d que se producían en 2014, totalmente muy pequeña, si la información es correcta”. El Gobierno señaló, en el mismo reporte, que la producción total de gas al 2020 es de 1.532 MMp3d. Según estimaciones a través de datos oficiales, este nivel bajó a unos 1.445 MMp3d para 2022. Es decir que los 24 MMp3d aportados por los pozos que se hallaron en el periodo del MAS equivalen a menos del 2 por ciento de la producción total. La cartera de Hidrocarburos resaltó, además, que entre 2010 y 2023, se descubrieron 176 pozos que aportan con 25 MMp3. Esta nueva cifra, con pozos descubiertos en 13 años, también equivaldría a menos de un 2 por ciento. “Esto confirma lo que venimos diciendo, que no hubo nuevos descubrimientos de magnitud en el país, que lo que se puso en producción es ínfimo y, por lo tanto, no hubo ningún mar de gas”, acotó Ríos. Cuando se consultó sobre los resultados de la exploración, el Ministerio de Hidrocarburos no dio datos numéricos y sólo manifestó que gracias a ello se amplió la frontera exploratoria. Se estima que en 2030, Bolivia comenzará a importar gas para su consumo. Para 2024, Argentina busca prescindir del gas boliviano y abastecerse a sí misma. $us 668 MM para explorar en 5 años Durante la gestión de Luis Arce (2021-2025), YPFB destinará el 50 por ciento de su presupuesto a la construcción de plantas de industrialización, y el 24 por ciento en exploración de nuevas reservas, de un total de 2.785 millones de dólares. Estas cifras equivalen a una inversión en exploración de 134 millones de dólares al año. El analista Álvaro Ríos dijo que esta cifra equivale a perforar dos pozos, algo insuficiente para reponer las reservas de Bolivia. “Es insuficiente y lo poco que se hizo ha sido nada exitoso”, explicó.