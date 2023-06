Marcha atrás: Senadores y Diputados deciden no aplicar incremento salarial aprobado





27/06/2023 - 11:33:15

Fuertes críticas de la ciudadanía y de la oposición, obligaron a las cámaras de Senadores y Diputados a no aplicar el incremento salarial que ya se había dado curso en el Senado y confirmado el lunes. El presidente de Diputados Jerges Mercado y la senadora Gladys Alarcón, presidenta en ejercicio del Senado, dieron a conocer la determinación este martes, en una rueda de prensa. “Estamos luchando por devolverle ese sitial de importancia a la Asamblea, de ser el primer órgano de un Estado y no vamos a permitir que por 200 pesos nos empañen”, dijo Mercado. ”Los diputados no vamos a tener ningún tipo de incremento, a pesar del decreto que existe (...). Hemos tomado la decisión de que el incremento de ese decreto no va a ser aplicado a la cámara de Diputados”, afirmó Mercado. Por su parte, Alarcón sostuvo que el aumento salarial tampoco será aplicado en el Senado. “Después de un debate, un análisis que se ha hecho nosotros como senadores no vamos a hacer uso, no se va a aplicar dentro de la cámara de senadores este decreto”, aseguró Alarcón. Mercado manifestó que la decisión fue tomada por las presidencias de las cámaras “en consultas con los jefes de bancada”, y en ese marco pidió a los legisladores entender la decisión. “Debemos aprovechar para pedir a nuestros diputados y senadores también que entiendan la decisión que hemos tomado, que la asuman, que es lo mejor para el país en este momento”, manifestó. La polémica surgió después de conocerse que senadores habían aprobado un incremento de 3% para suplentes y 0,98% para titulares. Esos porcentajes equivalían a Bs236 y Bs221, respectivamente, según informó anteriormente el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Luego se confirmó que diputados también tuvieron incremento de sueldos.