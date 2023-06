Gobernación cruceña: Propuesta Federal de Camacho pone nervioso al Gobierno





27/06/2023 - 11:16:15

Ante una serie de críticas que surgieron por parte de autoridades del Gobierno al modelo Federal propuesto por el gobernador Luis Fernando Camacho, este martes desde la Gobernación indicaron que esta estrategia impulsada desde el MAS es una muestra de que al Estado le incomoda una alternativa de modelo de estado. Efraín Suárez, asesor de Gestión de la Gobernación, dijo que el modelo centralista - estatista que defiende el MAS ha fracasado y ante esta situación el gobernador Camacho propone a Bolivia una alternativa que puede darle oxígeno al país y respuestas a los bolivianos. Con respecto a lo dicho por el viceministro Gustavo Torrico, que en las últimas horas aseguró que Santa Cruz no sobreviviría a un modelo Federal, Suárez afirmó que estas declaraciones denotan el nerviosismo que existe en el Gobierno, porque no puede defender su modelo de estado ‘que actualmente se encuentra en ‘ruinas’. “El Gobierno está desesperado ante un modelo de estado fracasado y manda a sus ministros a desinformar a la población, el señor Torrico quiere implantar una desinformación porque la subvención no tiene nada que ver con el modelo de estado, la subvención se lo puede dar también en el modelo Federal. La gente ve que este modelo fracasó, lo ve en la falta de dólares, falta de garantías, en una justicia deshecha”, declaró Suárez. Caso narcovuelo En otro tema, se refirió al caso ‘narcovuelo’ y cuestionó que el Gobierno continúe tienendo al frente a un ministro al que ‘se le pasaron por sus narices casi 500 kilos de droga en un avión del Estado’. “Pero la culpa no es de él, la culpa es de quien preside este país, porque debería ser un Gobierno serio, que brinde respuestas a la gente, por eso el Gobierno se pone nervioso, incomodo cuando el gobernador le da una alternativa al país”, acotó.