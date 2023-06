Gobierno: Ingreso promedio de los bolivianos crece en 256% entre 2006 y 2022, llega a $us 3.691







El ingreso promedio de los bolivianos se expandió en 256% entre 2006 y 2022, pasando de $us 1.227 a $us 3.691, reveló una publicación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

“Entre 2006 y 2022 (17 años), estos ingresos crecieron 256%, dos veces y media más, registrando una importante caída durante el gobierno de Jeanine Áñez, en 2020. En 2022, el PIB per cápita llegó a un máximo histórico de $us 3.691, con un ingreso diario de 10,11 dólares”, destacó el reporte.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, atribuyó el indicador a las medidas aplicadas por el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, vigente desde 2006.

Antes de ese año, entre 1988 y 2005, todo el periodo neoliberal, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de los bolivianos estaba por debajo de los $us 1.200.

En 1988 estaba en $us 721; en 1989, $us 726; en 1990, $us 732; en 1991, $us 784; en 1992, $us 810; en 1993, $us 804; en 1994, $us 819; en 1995, $us 898 y en 1996 en $us 966.

Si bien en 1997 sube a $us 1.011 y en 1998 a $us 1.058; en 1999 vuelve a bajar a $us 1.008; en 2000 a $us 998; en 2001 a $us 949; en 2002 a $us 905; en 2003 a $us 908; en 2004 a $us 969 y en 2005 asciende a $us 1.037.

Entre 1988 y 2005 (18 años), el PIB per cápita, es decir, los ingresos promedio por persona, solo crecieron 44%, registrándose incluso caída de estos ingresos por 4 años consecutivos.

En 1988 cada boliviano tenía un ingreso promedio de $us 721, es decir, menos de dos dólares al día. En 2005, el ingreso promedio fue de $us 1.037, teniendo un ingreso diario de 2,84 dólares. ABI