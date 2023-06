UMSS: Docente preso por pedir sexo a cambio de aprobar; surgen más casos





Opinión.- El 19 de junio, Dayana, cuyo nombre se ha cambiado para proteger su identidad, se encontraba en un aula universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) cuando su docente de Álgebra, Edgar Alberto I.M., de 63 años, se acercó a ella y le hizo una propuesta inapropiada. El profesor le dijo a su estudiante que no tenía posibilidades de aprobar la materia académicamente, pero que había otra forma de superarla: manteniendo relaciones sexuales con él. La joven, de 18 años, quedó desconcertada, pero decidió ignorarlo. Sin embargo, cuatro días después, el 23 de junio, el catedrático volvió a insinuar lo mismo, pero esta vez Dayana estaba preparada. Sabía que sería difícil que creyeran su palabra, así que decidió tomar precauciones. Estaba grabando audio en su teléfono y esa fue la primera prueba para respaldar su denuncia. Al día siguiente, la joven se presentó en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para denunciar al profesor por acoso sexual. Ese mismo día, Edgar Alberto I.M. citó a la estudiante y, según el subdirector de la FELCC, Edson Coca, el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) ya estaba siguiendo de cerca los pasos de la víctima en inmediaciones de la UMSS. Fue entonces cuando presenciaron cómo el docente abordó a la joven en su vehículo y la convenció de subir, argumentando que le mostraría sus calificaciones. La llevó a su domicilio particular, donde la introdujo y nuevamente le insistió en que solo aprobaría su materia si mantenían relaciones sexuales. La situación se tornó incómoda, ya que el acusado insistía, hasta que la víctima no pudo resistir más y comenzó a gritar y pedir ayuda. En ese momento, los investigadores intervinieron y detuvieron al profesor, quien posteriormente fue trasladado a las celdas de la FELCC y puesto a disposición del Ministerio Público. El día de ayer, Edgar Alberto I.M. compareció ante un juez cautelar en una audiencia virtual, donde se dictó su detención preventiva por seis meses en el penal de San Sebastián Varones, mientras continúan las investigaciones. Este es uno de los primeros, si no el primer, caso en el que un docente es encarcelado por violencia sexual. En un breve contacto con ATB, el investigado rechazó la denuncia y afirmó que les comunicaba a todos sus estudiantes que no tenían posibilidades de aprobar su materia, independientemente de su género, que no entendía por qué continuaban asistiendo a sus clases. En cuanto a las circunstancias de su aprehensión, manifestó que la estudiante quería revisar un examen que él llevó a la universidad, pero ella habría solicitado revisar todas sus evaluaciones, lo que supuestamente motivó que la llevara a su domicilio. “Desconozco completamente estos temas, nunca he estado involucrado en este tipo de situaciones. Seguramente con el tiempo se demostrará. Me apena porque tenía pendientes, como defensas de tesis y otros asuntos que desconozco en qué quedarán”, afirmó el investigado. De acuerdo con el artículo 312 Quater del Código Penal, el delito de acoso sexual conlleva una pena de privación de libertad de cuatro a ocho años. La naturaleza pública de los delitos de violencia sexual exige que cualquier persona los denuncie ante las autoridades competentes como la Policía o la Fiscalía para que se inicie un proceso judicial, independientemente de los procedimientos administrativos. MÁS VÍCTIMAS Además de este caso, han surgido más denuncias de acoso sexual contra el docente. Aparentemente, Dayana no fue la única estudiante a la que le propuso aprobar su materia a cambio de relaciones sexuales. En total, hay 10 jóvenes que habrían sufrido acoso sexual en circunstancias similares, según información socializada durante una conferencia en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), dependencia que prometió coadyuvar y apoyar a las víctimas a través de asesoría legal y de la Oficina de Protección a la Mujer Universitaria de la UMSS. A través de las redes sociales, más de una decena de jóvenes han reportado haber sido víctimas de acoso sexual por parte de este docente. El rector de la UMSS, Julio Medina, manifestó su preocupación por el caso y afirmó que se brindará el acompañamiento y seguimiento necesario. Además, anunció que se realizarán ajustes al reglamento interno de la institución con el fin de implementar sanciones tanto leves como graves. Con base en las actualizaciones y conclusiones obtenidas, se aplicarán las correspondientes sanciones administrativas al docente procesado.