Gobierno asegura que Santa Cruz no sobreviviría a un Estado federal, su modelo está asentado en subvenciones





27/06/2023 - 07:10:28

El departamento de Santa Cruz “no sobrevive a un Estado federal”, porque su modelo está asentado en la subvención que otorga el gobierno central al combustible y otras facilidades, aseguró el viceministro de Gestión y Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico. “Santa Cruz no sobrevive a un Estado federal, Santa Cruz hoy sobrevive -el modelo- bajo subvención de combustible, bajo subvención de agroindustria, bajo subvención de semillas, bajo la subvención (a la) maquinaria”, explicó. El encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho reivindica el modelo federal y en esa lógica planteó una nueva relación de Santa Cruz con el Estado. Entre enero y noviembre de 2022, el departamento de Santa Cruz se benefició con más $us 680 millones por la subvención de combustibles, de acuerdo a datos de enero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Las actividades agrícolas, industriales, comerciales y de transporte están entre las beneficiadas. Desde septiembre de 2021 Bolivia importó 21.901 maquinarias sin el pago de tributos aduaneros, en el marco de la ley 1391 que establece Incentivos Tributarios para coadyuvar a las políticas de industrialización y reactivación económica. Entre la maquinaria importada están cosechadoras, trilladoras y sembradoras utilizados por la agroindustrias. Torrico aseguró que un par de departamentos “podrían sobrevivir” en un modelo de Estado federal, aunque no los identificó. “El señor (Camacho) está ahí en su celda, puede pedir lo que quiera, solo quiere vigencia”, afirmó. Camacho se encuentra recluido en la cárcel de Chonchocoro de La Paz, por el caso Golpe de Estado I o los hechos de violencia que tienen que ver con la crisis de 2019 que terminaron con el golpe de Estado.